Werden Sie Pilotanwender und gestalten Sie mit!
-

Wir setzen auf einen festen Pool von engagierter Pilotanwender, die ausgewählte Pilotierungsphasen aktiv unterstützen und so die Weiterentwicklung unserer Produkte vorantreiben.

Teilnehmer des Pilotenpools werden zu passenden Pilotierungsphasen eingeladen und erhalten die Möglichkeit, Software aus allen DATEV-Produktlinien schon vor der offiziellen Marktfreigabe zu nutzen.

Gemeinsam mit den Pilotanwendern gewinnen wir wertvolle Praxiserkenntnisse, die direkt in die Software einfließen - eine echte Win-Win-Situation.

Interesse geweckt? Möchten Sie als Pilotanwender mitgestalten?

Ihre Vorteile

  • Einmalige Vertragsunterzeichnung
    Unbefristet - kein zusätzlicher Vertrag je Pilotphase erforderlich
  • Gezielte Einladungen
    Sie erhalten Einladungen zu passenden Pilotierungsphasen (der DATEV-Programme und DATEV-Cloud-Lösungen) und entscheiden selbst über Ihre Teilnahme .
  • Kostenloser Servicekanal
    Während Ihrer aktiven Teilnahme steht Ihnen ein zentraler Service für Fragen zur Verfügung – selbstverständlich kostenlos.
  • Mitgestalten durch Feedback
    Ihre Rückmeldungen helfen, das DATEV-Produktangebot gezielt weiterzuentwickeln.

Voraussetzungen bei Teilnahme

  • Teilnahme an Pilotierungen 
    Sie testen DATEV-Programme und DATEV-Cloud-Lösungen in der Praxis.
  • Schnelle Umsetzung
    Die Installation bzw. Inbetriebnahme erfolgt innerhalb einer Woche nach Freischaltung  und die Anwendung soll anschließend aktiv genutzt werden.
  • Aktives Feedback
    Ihre Rückmeldungen und Ihre konstruktive Mitarbeit fließen direkt in die Weiterentwicklung ein.
  • Fehlersuche & Programmgestaltung
    Sei unterstützen bei der Identifikation von Fehlern und der Optimierung der Anwendung.

Hier gehts zur Anmeldung & Registierung

So einfach geht´s:

Melden Sie sich zur Pilotierung an oder registrieren Sie sich für den Pilotenpool – mit einem Klick auf die Schaltfläche DATEV Pilotierung.

DATEV Pilotierung

Zum Aufruf der geschützten Seiten stecken Sie entweder Ihre DATEV SmartCard / DATEV mIDentity oder melden Sie sich mit Ihrem DATEV-Benutzerkonto oder mit DATEV SmartLogin an.