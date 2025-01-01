Wir setzen auf einen festen Pool von engagierter Pilotanwender, die ausgewählte Pilotierungsphasen aktiv unterstützen und so die Weiterentwicklung unserer Produkte vorantreiben.
Teilnehmer des Pilotenpools werden zu passenden Pilotierungsphasen eingeladen und erhalten die Möglichkeit, Software aus allen DATEV-Produktlinien schon vor der offiziellen Marktfreigabe zu nutzen.
Gemeinsam mit den Pilotanwendern gewinnen wir wertvolle Praxiserkenntnisse, die direkt in die Software einfließen - eine echte Win-Win-Situation.
Interesse geweckt? Möchten Sie als Pilotanwender mitgestalten?
Ihre Vorteile
- Einmalige Vertragsunterzeichnung
Unbefristet - kein zusätzlicher Vertrag je Pilotphase erforderlich
- Gezielte Einladungen
Sie erhalten Einladungen zu passenden Pilotierungsphasen (der DATEV-Programme und DATEV-Cloud-Lösungen) und entscheiden selbst über Ihre Teilnahme .
- Kostenloser Servicekanal
Während Ihrer aktiven Teilnahme steht Ihnen ein zentraler Service für Fragen zur Verfügung – selbstverständlich kostenlos.
- Mitgestalten durch Feedback
Ihre Rückmeldungen helfen, das DATEV-Produktangebot gezielt weiterzuentwickeln.
Voraussetzungen bei Teilnahme
- Teilnahme an Pilotierungen
Sie testen DATEV-Programme und DATEV-Cloud-Lösungen in der Praxis.
- Schnelle Umsetzung
Die Installation bzw. Inbetriebnahme erfolgt innerhalb einer Woche nach Freischaltung und die Anwendung soll anschließend aktiv genutzt werden.
- Aktives Feedback
Ihre Rückmeldungen und Ihre konstruktive Mitarbeit fließen direkt in die Weiterentwicklung ein.
- Fehlersuche & Programmgestaltung
Sei unterstützen bei der Identifikation von Fehlern und der Optimierung der Anwendung.
Hier gehts zur Anmeldung & Registierung
So einfach geht´s:
Melden Sie sich zur Pilotierung an oder registrieren Sie sich für den Pilotenpool – mit einem Klick auf die Schaltfläche DATEV Pilotierung.
Zum Aufruf der geschützten Seiten stecken Sie entweder Ihre DATEV SmartCard / DATEV mIDentity oder melden Sie sich mit Ihrem DATEV-Benutzerkonto oder mit DATEV SmartLogin an.