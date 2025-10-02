Pilotierung der DATEV-Programme
Termine für die geplante Pilotierung der DATEV Programme 19.0 Jahreswechsel & Mittelstand Faktura 14.4
- Bereitstellung Pilotierungsversion 19.0 JW - Stufe 1 erfolgte am 02. Oktober 2025
- Bereitstellung Pilotierungsversion 19.0 JW - Stufe 2 erfolgte am 30. Oktober 2025
- Bereitstellung Freigabeversion 19.0/19.01 JW erfolgt voraussichtlich am 30. Dezember 2025, 18:15 Uhr
Eine Anmeldung erfolgt über unsere Anwendung DATEV Pilotierung .
Eine Registrierung für den Pilotenpool ist jederzeit möglich.
Hinweis: Bei einer Teilnahme ab der Pilotierung der DATEV-Programme Stufe 1, werden Sie automatisch in die Pilotierung DATEV-Programme Stufe 2 übernommen.