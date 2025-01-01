Welche Vorteile hat die Cloud gegenüber lokal installierter Software?

Ein zentraler Aspekt ist, dass Daten und Anwendungen zentral verfügbar sein müssen, um Datenflüsse zu optimieren, aber auch um mobiles Arbeiten auf verschiedenen Endgeräten zu erlauben. Die Cloud ist dafür der optimale Speicherort, auf den ortsunabhängig zugegriffen werden kann. Um Automatisierungsservices nutzen zu können, müssen diese idealerweise über eine Vielzahl von Daten lernen. In der Cloud können sie auf selbstverständlich anonymisierte Daten nicht nur aus der eigenen Kanzlei zurückgreifen und so schnell besser werden. Um die Datenwelt der Mandanten besser zu erreichen, müssen Daten aus deren IT-Systemen in die Kanzlei fließen, und umgekehrt natürlich auch. Wenn beide Seiten in der Cloud arbeiten, geht das deutlich leichter. Um mit den Mandanten schneller digital zusammenzuarbeiten, müssen die Software-Welten viel enger zu gemeinsamen Systemen zusammenwachsen. Auch das funktioniert in der Cloud am besten.

Sprechen auch rein technologische Gründe für die Cloud?

Ja. Die On-Premises-Technologie, wie wir sie heute kennen – also Software wird vor Ort installiert –, ist am Ende ihres Produktlebenszyklus angelangt. Die heutige lokale IT-Plattform wird in dieser Form bestenfalls noch mittelfristig bestehen. Das lässt weder uns noch anderen Software-Anbietern eine Wahl. Aber noch können wir diese Entwicklung gestalten, und das werden wir auch tun. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch viele andere Unternehmen diesen Weg technologisch beeinflussen. Denn perspektivisch wird es von diesen Unternehmen keine On-Premises-Angebote mehr geben. Darauf müssen und können wir uns einstellen.

Welche Vorteile entstehen in der Cloud?

Sie ermöglicht uns, schnell und in kurzen Zyklen Anpassungen vorzunehmen. Außerdem unterstützen die neuen Cloud-Anwendungen vor allem die Prozesse in der Kanzlei und über die Kanzleigrenzen hinaus. Wir schließen digitale Prozessketten, dabei werden auch die Kollaborationslösungen helfen, dadurch sinkt der Aufwand in Kanzleien und Unternehmen bei zugleich besserer Qualität. Vorteile sind dann zum Beispiel bessere Kollaborationsfähigkeit und höhere Flexibilität. Moderne Cloud-Anwendungen sind überhaupt erst die Grundanforderung für zum Beispiel künstliche Intelligenz, wodurch sich für unsere Kunden Beratungsanlässe ergeben können oder Prozesseffizienzsteigerungen ermöglicht werden. Weiterhin werden wir die Zusammenarbeit mit Dritten und Partnern in einem vernetzten Ökosystem auf Basis offener und standardisierter Schnittstellen realisieren.