Seit der Gründung ist es ein Ziel der DATEV, neue Technologien für die tägliche Praxis von Kanzleien und deren Mandanten bereitzustellen. Heute erfordern die durchgängigen Prozesse einer digitalen Zusammenarbeit ein größeres Ökosystem an Lösungen. Ein wichtiger Teil dieses Ökosystems ist Microsoft.

Die Nutzung von Microsoft 365 und weiterer Microsoft-Cloud-Dienste ist daher für DATEV und unsere Mitglieder ein wichtiges Thema für die kommenden Jahre. Wir haben uns intensiv mit diesem Thema für den Berufstand befasst.

Ein Überblick und eine Einschätzung zum Status quo.

Stand Juli 2024