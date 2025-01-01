Die Microsoft Office-Strategie „Cloud First“ hat Einfluss auf das zukünftige Arbeiten mit lokalen DATEV-Anwendungen auf Windows Servern: Der Support der Microsoft 365 Apps auf Server-Betriebssystemen (zum Beispiel Windows Terminalserver) wurde von Microsoft befristet. Die aktuelle Betriebssystem- und Office-Strategie von Microsoft ist in der offiziellen Windows- und Office-Matrix dargestellt. Zur künftigen Nutzung von Microsoft 365 auf Windows Servern lesen Sie bitte die FAQs in der rechten Spalte.

DATEV ist sich der Bedeutung der Systemplattform Windows Server für Sie und Ihre lokalen DATEV-Anwendungen bewusst. Wir analysieren fortlaufend die verschiedenen Voraussetzungen, um die Nutzung lokaler DATEV-Anwendungen in Verbindung mit Microsoft-Office-Anwendungen sicherzustellen.