Aktualisiert am 21.10.2025: Supportende von Windows Server 2016

Supportende von Windows 10

Microsoft beendete den Support des Arbeitsplatz-Betriebssystems Windows 10 im Oktober 2025 und stellt seitdem keine Sicherheits-Updates mehr zur Verfügung. Deshalb hat DATEV die DATEV-Support- und Beratungszusage für Windows 10 mit den DATEV-Programmen 19.0 (August 2025) beendet.

Die betroffenen Rechner werden zu Beginn der Installation seit den DATEV-Programmen 19.0 rot gekennzeichnet und die Installation hält an.

Aktualisieren Sie auf Windows 11

  • Microsoft erlaubt ein Upgrade von Windows 10 22H2 auf Windows 11, wenn der Rechner die Mindest-Hardwarevoraussetzungen von Windows 11 erfüllt. Microsoft stellt eine PC-Integritätsprüfungsapp zur Verfügung, die prüft, ob der Rechner zum Upgrade berechtigt ist.
  • DATEV PC-Umzugs-Assistent unterstützt beim Rechner-Austausch
    Wenn Ihr Windows 10-Rechner den Hardware-Anforderungen nicht mehr entspricht, unterstützt Sie folgendes Dokument beim Betriebssystem-Wechsel auf Windows 11:
    Austausch eines Rechners oder Arbeitsplatz-Betriebssystems (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080020)

Lassen Sie sich von Ihrem DATEV Solution Partner oder Ihrem IT-Dienstleister beraten.

Supportende von Windows Server 2016 zum Jahreswechsel 2026/2027

Microsoft beendet den Support für Windows Server 2016 am 12.01.2027. Sicherheits-Updates werden von Microsoft dann nicht mehr zur Verfügung gestellt.

Aus diesem Grund beendet DATEV den Support mit der Jahreswechsel-Version 2026/2027 der DATEV-Programme 20.0.

Bereits ab dem Service-Release im November der DATEV-Programme 19.0 (voraussichtlich 27.11.2025) werden Windows Server 2016-Systeme bei der Installations-Voraussetzungsprüfung gelb gekennzeichnet, damit Sie frühzeitig die Umstellung auf ein neues Server-Betriebssystem planen können.

Stellen Sie um auf ein aktuelles Server-Betriebssystem (Windows Server 2022 oder Windows Server 2025)

Sie können sowohl Ihre Fileserver als auch Terminalserver (WTS) auf Windows Server 2022 oder Windows Server 2025 umstellen.

Fileserver: 
Nutzen Sie den kostenlosen Server-Anpassungs-Assistenten.

Terminalserver: 
Bei einem Terminalserver ist zu beachten, welche Microsoft Office-Versionen auf den Server-Betriebssystemen von Microsoft freigegeben sind.

  • Microsoft Office LTSC 2024 kann auf den Server-Betriebssystemen Windows Server 2022 oder Windows Server 2025 bis Oktober 2029 eingesetzt werden.
  • Microsoft 365-Apps:
    - Windows Server 2022: Support bis 10/2026
    - Windows Server 2025: Support bis 10/2029

Welche Microsoft-Office-Versionen auf welchen Betriebssystemen von Microsoft unterstützt werden, finden Sie hier: Microsoft Office- und Windows-Konfigurationssupport - Microsoft Lifecycle | Microsoft Learn

Lassen Sie sich von Ihrem DATEV Solution Partner oder von Ihrem IT-Dienstleister beraten.     

Alternative: Cloud-Sourcing mit DATEV

Mit den IT-Outsourcing-Lösungen von DATEV befinden sich Ihre Anwendungen und Daten im sicheren DATEV-Rechenzentrum. Um Installationen und Updates kümmern sich IT-Experten.

Wenn Sie auf eine der IT-Outsourcing-Lösungen von DATEV umsteigen möchten, setzen Sie sich frühzeitig mit uns in Verbindung: https://go.datev.de/cloud-sourcing

Beim Einsatz von Windows Server 2016 / 2019 als Terminalserver

  • Mit dem Supportende von Microsoft Office 2016 ab Oktober 2025 steht für Windows Server 2016 keine von Microsoft unterstützte Office-LTSC-Version mehr zur Verfügung. Bis zum 10. Oktober 2028 wird Microsoft Sicherheitsupdates für die Microsoft 365 Desktop-Apps unter Windows Server 2016 bereitstellen.
  • Für den Windows Server 2019 wird es ab Oktober 2026 keine von Microsoft unterstützte Office-LTSC-Version mehr geben. Bis zum 10. Oktober 2028 wird Microsoft Sicherheitsupdates für die Microsoft 365 Desktop-Apps unter Windows Server 2019 bereitstellen.

Welche Office-Versionen auf welchen Betriebssystemen von Microsoft unterstützt werden, finden Sie hier:

Windows-and-Office-Configuration-Support-Matrix (PDF-Datei)