Supportende von Windows 10
Microsoft beendete den Support des Arbeitsplatz-Betriebssystems Windows 10 im Oktober 2025 und stellt seitdem keine Sicherheits-Updates mehr zur Verfügung. Deshalb hat DATEV die DATEV-Support- und Beratungszusage für Windows 10 mit den DATEV-Programmen 19.0 (August 2025) beendet.
Die betroffenen Rechner werden zu Beginn der Installation seit den DATEV-Programmen 19.0 rot gekennzeichnet und die Installation hält an.
Aktualisieren Sie auf Windows 11
- Microsoft erlaubt ein Upgrade von Windows 10 22H2 auf Windows 11, wenn der Rechner die Mindest-Hardwarevoraussetzungen von Windows 11 erfüllt. Microsoft stellt eine PC-Integritätsprüfungsapp zur Verfügung, die prüft, ob der Rechner zum Upgrade berechtigt ist.
- DATEV PC-Umzugs-Assistent unterstützt beim Rechner-Austausch
Wenn Ihr Windows 10-Rechner den Hardware-Anforderungen nicht mehr entspricht, unterstützt Sie folgendes Dokument beim Betriebssystem-Wechsel auf Windows 11:
Austausch eines Rechners oder Arbeitsplatz-Betriebssystems (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080020)
Lassen Sie sich von Ihrem DATEV Solution Partner oder Ihrem IT-Dienstleister beraten.
Supportende von Windows Server 2016 zum Jahreswechsel 2026/2027
Microsoft beendet den Support für Windows Server 2016 am 12.01.2027. Sicherheits-Updates werden von Microsoft dann nicht mehr zur Verfügung gestellt.
Aus diesem Grund beendet DATEV den Support mit der Jahreswechsel-Version 2026/2027 der DATEV-Programme 20.0.
Bereits ab dem Service-Release im November der DATEV-Programme 19.0 (voraussichtlich 27.11.2025) werden Windows Server 2016-Systeme bei der Installations-Voraussetzungsprüfung gelb gekennzeichnet, damit Sie frühzeitig die Umstellung auf ein neues Server-Betriebssystem planen können.
Stellen Sie um auf ein aktuelles Server-Betriebssystem (Windows Server 2022 oder Windows Server 2025)
Sie können sowohl Ihre Fileserver als auch Terminalserver (WTS) auf Windows Server 2022 oder Windows Server 2025 umstellen.
Fileserver:
Nutzen Sie den kostenlosen Server-Anpassungs-Assistenten.
Terminalserver:
Bei einem Terminalserver ist zu beachten, welche Microsoft Office-Versionen auf den Server-Betriebssystemen von Microsoft freigegeben sind.
- Microsoft Office LTSC 2024 kann auf den Server-Betriebssystemen Windows Server 2022 oder Windows Server 2025 bis Oktober 2029 eingesetzt werden.
- Microsoft 365-Apps:
- Windows Server 2022: Support bis 10/2026
- Windows Server 2025: Support bis 10/2029
Welche Microsoft-Office-Versionen auf welchen Betriebssystemen von Microsoft unterstützt werden, finden Sie hier: Microsoft Office- und Windows-Konfigurationssupport - Microsoft Lifecycle | Microsoft Learn
Alternative: Cloud-Sourcing mit DATEV
Mit den IT-Outsourcing-Lösungen von DATEV befinden sich Ihre Anwendungen und Daten im sicheren DATEV-Rechenzentrum. Um Installationen und Updates kümmern sich IT-Experten.
Wenn Sie auf eine der IT-Outsourcing-Lösungen von DATEV umsteigen möchten, setzen Sie sich frühzeitig mit uns in Verbindung: https://go.datev.de/cloud-sourcing
Beim Einsatz von Windows Server 2016 / 2019 als Terminalserver
- Mit dem Supportende von Microsoft Office 2016 ab Oktober 2025 steht für Windows Server 2016 keine von Microsoft unterstützte Office-LTSC-Version mehr zur Verfügung. Bis zum 10. Oktober 2028 wird Microsoft Sicherheitsupdates für die Microsoft 365 Desktop-Apps unter Windows Server 2016 bereitstellen.
- Für den Windows Server 2019 wird es ab Oktober 2026 keine von Microsoft unterstützte Office-LTSC-Version mehr geben. Bis zum 10. Oktober 2028 wird Microsoft Sicherheitsupdates für die Microsoft 365 Desktop-Apps unter Windows Server 2019 bereitstellen.
Welche Office-Versionen auf welchen Betriebssystemen von Microsoft unterstützt werden, finden Sie hier: