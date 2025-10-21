Microsoft beendet den Support für Windows Server 2016 am 12.01.2027. Sicherheits-Updates werden von Microsoft dann nicht mehr zur Verfügung gestellt.

Aus diesem Grund beendet DATEV den Support mit der Jahreswechsel-Version 2026/2027 der DATEV-Programme 20.0.

Bereits ab dem Service-Release im November der DATEV-Programme 19.0 (voraussichtlich 27.11.2025) werden Windows Server 2016-Systeme bei der Installations-Voraussetzungsprüfung gelb gekennzeichnet, damit Sie frühzeitig die Umstellung auf ein neues Server-Betriebssystem planen können.

Stellen Sie um auf ein aktuelles Server-Betriebssystem (Windows Server 2022 oder Windows Server 2025)

Sie können sowohl Ihre Fileserver als auch Terminalserver (WTS) auf Windows Server 2022 oder Windows Server 2025 umstellen.

Fileserver:

Nutzen Sie den kostenlosen Server-Anpassungs-Assistenten.

Terminalserver:

Bei einem Terminalserver ist zu beachten, welche Microsoft Office-Versionen auf den Server-Betriebssystemen von Microsoft freigegeben sind.

Microsoft Office LTSC 2024 kann auf den Server-Betriebssystemen Windows Server 2022 oder Windows Server 2025 bis Oktober 2029 eingesetzt werden.

Microsoft 365-Apps:

- Windows Server 2022: Support bis 10/2026

- Windows Server 2025: Support bis 10/2029

Welche Microsoft-Office-Versionen auf welchen Betriebssystemen von Microsoft unterstützt werden, finden Sie hier: Microsoft Office- und Windows-Konfigurationssupport - Microsoft Lifecycle | Microsoft Learn

Lassen Sie sich von Ihrem DATEV Solution Partner oder von Ihrem IT-Dienstleister beraten.

Alternative: Cloud-Sourcing mit DATEV

Mit den IT-Outsourcing-Lösungen von DATEV befinden sich Ihre Anwendungen und Daten im sicheren DATEV-Rechenzentrum. Um Installationen und Updates kümmern sich IT-Experten.

Wenn Sie auf eine der IT-Outsourcing-Lösungen von DATEV umsteigen möchten, setzen Sie sich frühzeitig mit uns in Verbindung: https://go.datev.de/cloud-sourcing