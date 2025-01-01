Beratungsangebot von DATEV

In dem vorbereitenden, praxisorientierten Microsoft 365 Envisioning Workshop erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten und Potenziale, die die Microsoft 365 Suite für Kommunikation, moderne Zusammenarbeit und effiziente Kanzleiabläufe bietet – ergänzend zu Ihren bereits eingesetzten DATEV-Lösungen.

Zielgruppen:

Kanzleien, die Microsoft Teams noch nicht eingeführt haben

Kanzleien, die Microsoft Teams derzeit nur für Videokonferenzen oder zum Chatten verwenden

Kanzleien, die Microsoft 365 für bessere interne Prozesse nutzen wollen oder mit ihrer bestehenden Struktur nicht zufrieden sind

Zum Envisioning Workshop

Unterstützung im IT-Outsourcing-Umfeld

Innerhalb der DATEVasp-/ DATEV-SmartIT-Sitzung können IT-Outsourcing Kunden zwischen der Bereitstellung von Microsoft 365 oder der Bereitstellung des klassischen Office (2021 LTSC) wählen.

Für den Fall, dass in DATEVasp Microsoft 365 genutzt werden soll, legt DATEV die notwendige Microsoft 365-Umgebung für die Kunden an und erteilt den Anwendern die für die Nutzung erforderlichen Lizenzen. Weitere Informationen zur Nutzung von Microsoft 365 in DATEVasp sind im Informations-Assistenten zu finden.

DATEV-SmartIT-Kunden können ihre eigenen Microsoft 365 Lizenzen in der DATEV-SmartIT-Sitzung nutzen. Dazu installieren sie toolgestützt die Microsoft 365 Apps in DATEV-SmartIT. Das Vorgehen ist hier beschrieben.

Beratungsangebot der DATEV Solution Partner

Viele DATEV Solution Partner beraten zum Thema Microsoft 365, einige davon mit speziellen Microsoft-Qualifikationen. Hintergrundinfos zu diesem Zertifikat finden Sie hier: Solutions Partner für Modern Work.

Im DATEV-Partner-Netzwerk sind die entsprechenden Solution Partner aufgelistet, die das Zertifikat von Microsoft Solutions Partner for Modern Work vorweisen können.

Schulungen und Lernvideos

Lernvideos:

Online-Seminar:

Microsoft 365 im Überblick - Möglichkeiten entdecken