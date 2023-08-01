Microsoft 365 und die DS-GVO - Umgang mit datenschutzrechtlichen Risiken
- Überblick über datenschutzrechtliche Risiken
- Empfehlungen zu technischen und organisatorischen Maßnahmen
- Arbeitshilfen und Vorlagen zur Bewältigung der datenschutzrechtlichen Anforderungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In der Welt des Datenschutzes kursieren derzeit viele unterschiedliche Meinungen zum Einsatz von Microsoft 365. Eindeutig ist: Es besteht die Notwendigkeit für diverse Risikobetrachtungen.
Aufgrund der Sensibilität der verarbeiteten Daten sowie der Verschwiegenheitsverpflichtung sollten sich insbesondere Kanzleien einen Überblick über die Risiken verschaffen und gezielte Maßnahmen ergreifen. Das Lernvideo erläutert die aktuelle Rechtslage und datenschutzrelevante Risiken von Microsoft 365 verständlich und praxisnah – auch ohne Vorkenntnisse. Viele Beispiele, Lösungsansätze und datenschutzfreundliche Konfigurationsmöglichkeiten werden darin dargestellt. Abschließend erhalten Sie Arbeitshilfen und Vorlagen zur schnellen Umsetzung der eigenen Risikobetrachtung und -dokumentation.
Themen
-
Was ist Microsoft 365?
-
Datenschutzrisiken beim Einsatz von Microsoft 365
-
Risikobewertung durchführen:
-
Leitfaden zur Durchführung eines Transfer Impact Assessments (TIA)
-
Aufbau der Schwellwertanalyse
-
Anforderungen an eine Datenschutz-Folgenabschätzung
-
-
Geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ableiten
-
Empfehlungen zur datenschutzfreundlichen Konfiguration
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Datenschutzbeauftragte
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Alexander Stinglwagner
Mitarbeiter der DATEV eG, Zertifizierter Datenschutzschutzbeauftragter (TÜV Süd), Wirtschaftsinformatiker (Bachelor of Science)
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.