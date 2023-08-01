In der Welt des Datenschutzes kursieren derzeit viele unterschiedliche Meinungen zum Einsatz von Microsoft 365. Eindeutig ist: Es besteht die Notwendigkeit für diverse Risikobetrachtungen.

Aufgrund der Sensibilität der verarbeiteten Daten sowie der Verschwiegenheitsverpflichtung sollten sich insbesondere Kanzleien einen Überblick über die Risiken verschaffen und gezielte Maßnahmen ergreifen. Das Lernvideo erläutert die aktuelle Rechtslage und datenschutzrelevante Risiken von Microsoft 365 verständlich und praxisnah – auch ohne Vorkenntnisse. Viele Beispiele, Lösungsansätze und datenschutzfreundliche Konfigurationsmöglichkeiten werden darin dargestellt. Abschließend erhalten Sie Arbeitshilfen und Vorlagen zur schnellen Umsetzung der eigenen Risikobetrachtung und -dokumentation.