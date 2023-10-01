Art.-Nr. 78966 | Lernvideo (Vortrag)

Microsoft OneNote - Organisation in Kanzleien

Mehr als nur ein digitaler Notizblock – so setzen Sie Microsoft OneNote im Kanzleialltag ein.
  • Grundlagenwissen zu Microsoft OneNote
  • Zusammenspiel von DATEV und Microsoft OneNote
  • Einsatz von Microsoft OneNote in der Steuerkanzlei
Einmalig
71,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 0,5 Std.
Stand 10/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Wollen Sie Ihre Kanzleiabläufe effizienter gestalten? Lernen Sie Microsoft OneNote kennen! Wir stellen Ihnen die grundlegenden Features vor und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre digitalen Prozesse in DATEV sinnvoll mit Microsoft OneNote ergänzen.

Themen

  • Was ist Microsoft OneNote?

  • Vor- und Nachteile beim Einsatz

  • Zusammenspiel von DATEV und Microsoft OneNote

  • Überblick über die Grundfunktionen

  • Einsatzmöglichkeiten im Kanzleialltag

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter

  • Neuanwenderinnen und Neuanwender von Microsoft 365

  • Anwenderinnen und Anwender von Microsoft 365

Fachliche Voraussetzungen

Grundkenntnisse in MS Office empfehlenswert

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Angelika Preis

Angelika Preis

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78966 | Lernvideo (Vortrag)

Microsoft OneNote - Organisation in Kanzleien

Mehr als nur ein digitaler Notizblock – so setzen Sie Microsoft OneNote im Kanzleialltag ein.
Einmalig
71,00 €
Jetzt bestellen

Empfehlungen zum Thema

Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 78964

Microsoft 365 für Kanzleien
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 78757

Microsoft 365 im Überblick - Möglichkeiten entdecken
Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 78715

Microsoft 365 und die DS-GVO - Umgang mit datenschutzrechtlichen Risiken
Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 78965

Microsoft Teams - Teamarbeit in Kanzleien