Microsoft OneNote - Organisation in Kanzleien
- Grundlagenwissen zu Microsoft OneNote
- Zusammenspiel von DATEV und Microsoft OneNote
- Einsatz von Microsoft OneNote in der Steuerkanzlei
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wollen Sie Ihre Kanzleiabläufe effizienter gestalten? Lernen Sie Microsoft OneNote kennen! Wir stellen Ihnen die grundlegenden Features vor und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre digitalen Prozesse in DATEV sinnvoll mit Microsoft OneNote ergänzen.
Themen
-
Was ist Microsoft OneNote?
-
Vor- und Nachteile beim Einsatz
-
Zusammenspiel von DATEV und Microsoft OneNote
-
Überblick über die Grundfunktionen
-
Einsatzmöglichkeiten im Kanzleialltag
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
-
Neuanwenderinnen und Neuanwender von Microsoft 365
-
Anwenderinnen und Anwender von Microsoft 365
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in MS Office empfehlenswert
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Angelika Preis
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.