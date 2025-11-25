Microsoft 365 im Überblick - Möglichkeiten entdecken
- Übersicht und Beispiele zu den wichtigsten Features der Microsoft 365 Suite
- Integrationen und Schnittstellen zwischen den einzelnen Diensten kennenlernen
- Nutzungsbeispiele der Dienste im Kanzleialltag
- Sicherheit in den Lizenzmodellen, der Administration und der Einführung erlangen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Microsoft bietet mit der Cloud-Plattform Microsoft 365 ein mächtiges Tool. Lernen Sie in diesem Seminar die wichtigsten Funktionen der Suite kennen – Microsoft Teams sowie die Integration in Outlook, OneNote und OneDrive. Sie erhalten zusätzlich eine Übersicht über die unterschiedlichen Lizenzen, die grundlegende Administration sowie die Möglichkeiten und Grenzen für einen sinnvollen Einsatz im Kanzleiumfeld.
Themen
-
Lizenzmodelle, Administration & Implementation
-
Welche Lizenzen inkludieren welche Services?
-
Wie finde ich mich als Administrator grundsätzlich zurecht?
-
Was sind sinnvolle Möglichkeiten, die Microsoft 365 Suite organisationsweit zu implementieren?
-
-
Teams
-
Wie ist das Programm aufgebaut?
-
Was sind Teams, Kanäle und Chats – und wann nutzt man was?
-
Wie lassen sich Informationen in Teams sinnvoll organisieren?
-
Wie ist der Outlook-Kalender integriert?
-
Welche Optionen existieren für Videokonferenzen?
-
-
Outlook
-
Wie sind Outlook und Teams miteinander verbunden?
-
Wie kann ich Aufgaben und Termine aus DATEV in Outlook synchronisieren?
-
Wie gestaltet man die Terminfindung für viele Personen möglichst einfach mit FindTime?
-
Welche Integration gibt es zwischen Outlook und OneNote?
-
Welche Möglichkeiten gibt es, um schnell mehrere Aktionen in Outlookdurchzuführen?
-
-
OneNote
-
Welche nützlichen Funktionen bietet OneNote?
-
Wie lassen sich Notizen sinnvoll erfassen und importieren?
-
Wie können Notizen und Notizbücher innerhalb der Organisation geteilt werden?
-
Welche Integration gibt es mit Outlook und Teams?
-
-
OneDrive
-
Wie lassen sich Dateien mit internen und externen Personen teilen?
-
Welche Möglichkeiten zur Synchronisation von Dateien und Ordnern gibt es?
-
Worauf ist zu achten, wenn Dateien in OneDrive abgelegt werden?
-
-
Weitere Dienste
-
Was sind Forms, Bookings, Lists, ToDo und Power Automate?
-
Wie sind diese Dienste in die weiteren Apps integriert?
-
Welche Funktionen eignen sich für den Kanzleialltag?
-
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Sven Schulter
Geschäftsführer LSR IT-Beratung GmbH
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.