Art.-Nr. 78757 | Online-Seminar (Vortrag)​

Microsoft 365 im Überblick - Möglichkeiten entdecken

Steigen Sie in die Welt vom Microsoft 365 ein! Sie erhalten eine Übersicht über die Funktionen und lernen Beispiele zur Nutzung kennen.
  • Übersicht und Beispiele zu den wichtigsten Features der Microsoft 365 Suite
  • Integrationen und Schnittstellen zwischen den einzelnen Diensten kennenlernen
  • Nutzungsbeispiele der Dienste im Kanzleialltag
  • Sicherheit in den Lizenzmodellen, der Administration und der Einführung erlangen
Einmalig
205,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Microsoft bietet mit der Cloud-Plattform Microsoft 365 ein mächtiges Tool. Lernen Sie in diesem Seminar die wichtigsten Funktionen der Suite kennen – Microsoft Teams sowie die Integration in Outlook, OneNote und OneDrive. Sie erhalten zusätzlich eine Übersicht über die unterschiedlichen Lizenzen, die grundlegende Administration sowie die Möglichkeiten und Grenzen für einen sinnvollen Einsatz im Kanzleiumfeld.

Themen

  • Lizenzmodelle, Administration & Implementation

    • Welche Lizenzen inkludieren welche Services?

    • Wie finde ich mich als Administrator grundsätzlich zurecht?

    • Was sind sinnvolle Möglichkeiten, die Microsoft 365 Suite organisationsweit zu implementieren?

  • Teams

    • Wie ist das Programm aufgebaut?

    • Was sind Teams, Kanäle und Chats – und wann nutzt man was?

    • Wie lassen sich Informationen in Teams sinnvoll organisieren?

    • Wie ist der Outlook-Kalender integriert?

    • Welche Optionen existieren für Videokonferenzen?

  • Outlook

    • Wie sind Outlook und Teams miteinander verbunden?

    • Wie kann ich Aufgaben und Termine aus DATEV in Outlook synchronisieren?

    • Wie gestaltet man die Terminfindung für viele Personen möglichst einfach mit FindTime?

    • Welche Integration gibt es zwischen Outlook und OneNote?

    • Welche Möglichkeiten gibt es, um schnell mehrere Aktionen in Outlookdurchzuführen?

  • OneNote

    • Welche nützlichen Funktionen bietet OneNote?

    • Wie lassen sich Notizen sinnvoll erfassen und importieren?

    • Wie können Notizen und Notizbücher innerhalb der Organisation geteilt werden?

    • Welche Integration gibt es mit Outlook und Teams?

  • OneDrive

    • Wie lassen sich Dateien mit internen und externen Personen teilen?

    • Welche Möglichkeiten zur Synchronisation von Dateien und Ordnern gibt es?

    • Worauf ist zu achten, wenn Dateien in OneDrive abgelegt werden?

  • Weitere Dienste

    • Was sind Forms, Bookings, Lists, ToDo und Power Automate?

    • Wie sind diese Dienste in die weiteren Apps integriert?

    • Welche Funktionen eignen sich für den Kanzleialltag?

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Sven Schulter

Sven Schulter

Geschäftsführer LSR IT-Beratung GmbH

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 25.06.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 17.11.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

