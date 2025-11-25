Microsoft bietet mit der Cloud-Plattform Microsoft 365 ein mächtiges Tool. Lernen Sie in diesem Seminar die wichtigsten Funktionen der Suite kennen – Microsoft Teams sowie die Integration in Outlook, OneNote und OneDrive. Sie erhalten zusätzlich eine Übersicht über die unterschiedlichen Lizenzen, die grundlegende Administration sowie die Möglichkeiten und Grenzen für einen sinnvollen Einsatz im Kanzleiumfeld.