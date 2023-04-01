Art.-Nr. 78965 | Lernvideo (Vortrag)

Microsoft Teams - Teamarbeit in Kanzleien

Nutzen Sie Microsoft Teams, um die interne Zusammenarbeit und Kommunikation auf ein neues Level zu heben.
  • Interne Zusammenarbeit und Kommunikation über Microsoft Teams
  • Chats, Teams-Gruppen und Videokonferenzen effizient einsetzen
  • Praxiseinblicke in erprobte Prozesse einer Steuerkanzlei mit Microsoft Teams
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 04/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Sie möchten Ihre Kommunikationsprozesse effizienter gestalten?
Sie wünschen sich zeitgemäße Alternativen zur E-Mail für die interne Zusammenarbeit?

Lernen Sie, wie Microsoft Teams zu Ihrer hocheffizienten Plattform für Kommunikation und Informationen werden kann – so lässt sich die E-Mail-Flut stark eindämmen.

Themen

  • Was ist Microsoft Teams? Produktvorstellung und Überblick

    • Ist-Situation digitaler Kommunikation – Vorteile von Chat-Systemen

    • Aufbau, Struktur, Funktionsumfang

  • Gründe für den Einsatz im Alltag

    • Interne Kommunikation effizienter gestalten

    • Digitale Kommunikation mit Mandanten und externen Partnern

  • Wie lässt sich Microsoft Teams einsetzen? Praxisbeispiele und Einsatzszenarien im Alltag

    • Teamkommunikation und Wissensaustausch via Chat-Funktion

    • Kommunikationsgrundsätze und -leitfäden

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter

  • Neuanwenderinnen und Neuanwender von Microsoft 365

  • Anwenderinnen und Anwender von Microsoft Teams

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Alicia Achenbach

Alicia Achenbach

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Angelika Preis

Angelika Preis

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise" zum Download.

