Microsoft Teams - Teamarbeit in Kanzleien
- Interne Zusammenarbeit und Kommunikation über Microsoft Teams
- Chats, Teams-Gruppen und Videokonferenzen effizient einsetzen
- Praxiseinblicke in erprobte Prozesse einer Steuerkanzlei mit Microsoft Teams
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie möchten Ihre Kommunikationsprozesse effizienter gestalten?
Sie wünschen sich zeitgemäße Alternativen zur E-Mail für die interne Zusammenarbeit?
Lernen Sie, wie Microsoft Teams zu Ihrer hocheffizienten Plattform für Kommunikation und Informationen werden kann – so lässt sich die E-Mail-Flut stark eindämmen.
Themen
Was ist Microsoft Teams? Produktvorstellung und Überblick
Ist-Situation digitaler Kommunikation – Vorteile von Chat-Systemen
Aufbau, Struktur, Funktionsumfang
Gründe für den Einsatz im Alltag
Interne Kommunikation effizienter gestalten
Digitale Kommunikation mit Mandanten und externen Partnern
Wie lässt sich Microsoft Teams einsetzen? Praxisbeispiele und Einsatzszenarien im Alltag
Teamkommunikation und Wissensaustausch via Chat-Funktion
Kommunikationsgrundsätze und -leitfäden
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Kanzleiführungskräfte
Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
Neuanwenderinnen und Neuanwender von Microsoft 365
Anwenderinnen und Anwender von Microsoft Teams
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Alicia Achenbach
Mitarbeiterin der DATEV eG
Angelika Preis
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.