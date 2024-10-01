Microsoft 365 für Kanzleien
- Überblick über Microsoft 365,
- Lizenzmodelle und Cloud-Vorteile Vertiefte Einblicke in Teams, Outlook und OneNote für Kanzleien
- Datenschutz und digitale Workflows mit den Tools von Microsoft 365 optimieren
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Dieses Lernvideo gibt Ihnen einen verständlichen Überblick über Microsoft 365 und dessen Einsatzmöglichkeiten in der Kanzleipraxis. Sie lernen, wie Sie die enthaltenen Komponenten Teams, Outlook und OneNote effizient nutzen und erfahren, welche Vorteile die Cloud für Ihre Kanzlei bietet. Neben diesen Lösungen stehen auch die Integration weiterer Tools wie Forms und Power Automate und der Datenschutz im Fokus. So gestalten Sie digitale Prozesse mit modernen Technologien schlanker, effektiver und sicher.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Überblick
-
Aufbau von MS365
-
Lizenzmodelle
-
Vor- und Nachteile der Cloud
-
Datenschutz
-
Implementation
-
-
Teams – der Alleskönner
-
Überblick
-
Chats und Kanäle
-
Kalender
-
Audio- und Videokonferenzen
-
-
Outlook – mehr als nur E-Mail
-
Integration mit Teams
-
Synchronisation mit den DATEV-Lösungen zur Eigenorganisation
-
Terminfindung leicht gemacht
-
Austausch mit OneNote
-
-
OneNote – Notizen gut organisiert
-
Geteilte Notizbücher
-
Diktate und Audio-Notizen
-
Import von Dateien
-
Integration in Teams
-
Zentrale Ablage und Archivierung
-
-
Sonstige Dienste – ein Überblick
-
Einfache Umfragen mit Forms
-
Wiederkehrende Terminblöcke mit Bookings
-
Aufgabenplanung mit ToDo
-
Volldigitale Workflows mit Power Automate
-
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Sven Schulter
Geschäftsführer LSR IT-Beratung GmbH
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.