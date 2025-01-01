Rechnungswesen kommunal
- Durchgängige Abwicklung von Buchführung und Jahresabschluss
- Offene Posten-Buchführung inkl. Mahnwesen und Zahlungsvorschlag
- Gewinnung von Buchungsvorschlägen aus elektronischen Bankkonten
Inhalte
Beschreibung
Mit Rechnungswesen kommunal wird die laufende Finanzbuchführung inklusive Zahlungsverkehr und Jahresabschluss für öffentliche Verwaltungen und Organisationen erstellt. Von Vorteil ist dabei auch die optionale Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum.
Leistungen
-
Finanzbuchführung und Jahresabschluss
-
Offene-Posten-Buchführung mit Mahnwesen und Zahlungsvorschlag
-
Buchungsvorschläge aus elektronischen Bankkonten, Kassen- und Rechnungsbüchern
-
Wegfall manueller Erfassungstätigkeiten bei Bank, Kasse und Rechnungen
-
Übergreifende Checklisten zur Steuerung und Dokumentation der monatlichen Abstimmungen
-
Zeitreihen und Vergleichsauswertungen
-
Alle wichtigen FIBU-Auswertungen: u. a. Konten, Summen- und Saldenlisten, betriebswirtschaftliche Auswertungen, umsatzsteuerliche Auswertungen
-
Sofortige Verfügbarkeit aller wichtigen Jahresabschlussauswertungen (Bilanz, GuV, Ergebnisverwendung, Kennzahlen etc.)
-
Mahnungen mit privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen
-
Optionale Datensicherung im DATEV-Rechenzentrum
-
Optionale Druck- und Versanddienstleistungen der Auswertungen über das DATEV-Rechenzentrum
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.