Mit der DATEV Messbescheidverwaltung können Sie Messbescheide in der DATEV-Cloud speichern und verwalten.

Die Online-Anwendung DATEV Messbescheidverwaltung bietet Kommunen die Möglichkeit, die von der Finanzverwaltung bereitgestellten Messbescheiddaten für die Veranlagungsjahre ab 2025 sicher in die DATEV-Cloud hochzuladen, zugriffssicher und zentral zu speichern und übersichtlich darzustellen. Innerhalb der Anwendung kann nach Aktenzeichen gesucht und gefiltert werden. Weiterhin lassen sich die bereitgestellten Daten auswerten.

Die Online-Anwendung kann ausschließlich von Kommunen genutzt werden.

Voraussetzung: Das Programm DATEV Kommunale Abgabe muss zusätzlich installiert sein.