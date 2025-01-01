Kontenbewegungen von Banken, Belege von Geschäftspartnern oder Rechnungsinformationen aus Onlineshop-Systemen - diese Daten und viele weitere können mit Hilfe der Datenservices Rechnungswesen automatisiert übernommen werden. Der Aufwand in der Buchführung lässt sich damit ganz erheblich reduzieren.
Weitere Vorteile ergeben sich, wenn Sie zusätzlich den DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal oder Amazon einsetzen. Die entsprechenden Umsätze lassen sich dann automatisch den Rechnungsdaten zuordnen – zeitaufwendiges manuelles Zuordnen entfällt.
Derzeit werden diese Datenlieferanten unterstützt:
- Scan-Apps,
- Faktura- und ERP-Systeme,
- Onlineshop-Systeme,
- Banken sowie die
- Zahlungsdienstleister PayPal und Amazon.
Den passenden DATEV-Datenservice finden, bestellen und einrichten
Software checkenNotieren Sie die Bezeichnung Ihrer ERP- oder Faktura-Software.
Datenservices suchen und finden
Prüfen Sie, ob es sich um eine Software eines DATEV-Marktplatz Partners handelt. Erfassen Sie dazu auf dem DATEV-Marktplatz im Suchfeld den Namen der Software.
Klicken Sie in der Trefferliste auf den Namen des DATEV-Marktplatz Partners und scrollen Sie bis zum Abschnitt Schnittstellen. Hier finden Sie die Bezeichnung des passenden DATEV-Datenservice.
Bestellen und einrichten
Möglichkeit 1: Sie können die Datenservices eigenständig einrichten. Informationen hierzu finden Sie im Hilfe-Dokument MyDATEV Mandantenregistrierung für Unternehmen: DATEV-Cloud-Anwendungen selbst in Betrieb nehmen . Beim Einrichten Ihres DATEV-Datenservice unterstützt Sie bei Bedarf gerne das Team DATEV-Partner-Onboarding.
Möglichkeit 2: Setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung, der den Datenservice für Sie bestellt.
Daten holen und verarbeiten
Übernehmen Sie alle relevanten Daten in Ihre DATEV-Anwendung zur weiteren Bearbeitung.
Wie Unternehmen einfach den passenden Datenservice finden
Die DATEV-Datenservices sind ein zentraler Baustein unseres digitalen Rechnungswesens. Über Online-Schnittstellen werden Buchungsdaten, Belegbilder und Rechnungen automatisiert und sicher übertragen - ohne manuellen Mehraufwand. Die Einrichtung der Dienste war schnell erledigt. Das Ergebnis: spürbare Entlastung, mehr Effizienz und eine reibungslose Zusammenarbeit mit unserer Kanzlei Hanspach-Bieber in Willich.
Katrin Hübecker
fleur ami
Kein Treffer im DATEV-Marktplatz? Kein Problem!
Softwarehersteller fragen
Wenn Sie auch bei den DATEV Schnittstellen Anbietern nicht fündig geworden sind, dann wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer Software bezüglich der Implementierung einer standardisierten Schnittstelle. Weitere Informationen dazu finden Sie im Developer-Portal.
Wenden Sie sich an uns
Falls der Softwarehersteller keinen DATEV-Datenservice integrieren möchte, wenden Sie sich an unser Team Individuelle Softwarelösungen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.
Die DATEV-Datenservices Rechnungswesen im Überblick
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Datenservices Rechnungswesen und buchen Sie im Anschluss entweder eine Beratung oder bestellen Sie direkt bei Ihrem Steuerberater.
DATEV-Datenservices Rechnungswesen
DATEV Corporate Partner unterstützen beim Einrichten der Datenservices
- Der DATEV Belegbilderservice Steuern ermöglicht es Anbietern für Scannerlösungen, Dokumente nach dem Scannen direkt in DATEV Meine Steuern einzusortieren. Passende Partnerlösungen finden Sie auf dem DATEV Marktplatz.
- Software für Kassen: Auch im Bereich der Kasse stellen wir Ihnen einen Cloud-Service zur Verfügung. Kassenhersteller können durch ein Anbinden ihrer Kassenlösung an MeinFiskal den Prozess der Datenarchivierung und die Weitergabe an die Finanzbuchführung unterstützen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Kassenhersteller den DATEV Datenservice Kassenarchiv in seiner Software implementiert hat. Sie profitieren so von einfacher und gesetzeskonformer Datenarchivierung und von optimierten Prozessen.
MeinFiskal
