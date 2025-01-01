Alle baren Geschäftsvorgänge eines Unternehmens sollen grundsätzlich über die Kasse abgewickelt und täglich in einem Kassenbuch aufgezeichnet werden. Der Gesetzgeber verschärft in mehreren Schritten die Anforderungen an die Kassenführung. Mit den Lösungen von DATEV bleiben Sie bei der Kassenführung auf der sicheren Seite.