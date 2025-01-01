Unsere Cloud-Plattform MeinFiskal
Wir bieten wir Ihnen einfache Lösungen für die elektronische Kassenführung, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen.Die Plattform beinhaltet folgende Lösungen:
Meldung von Kassensystemen
Mit der Softwarelösung DATEV Kassenmeldung können Unternehmer über die Plattform MeinFiskal eigenständig Kassenmeldungen erstellen und sicher an die Finanzverwaltung übermitteln.
Kassendaten archivieren und in das Kassenbuch übertragen
Mit DATEV Kassenarchiv online können Sie Ihre Daten mit höchster Sicherheit für 10 Jahre in der DATEV-Cloud speichern. Die Anbindung an DATEV Kassenbuch online* ermöglicht einen durchgängig digitalen Prozess. Ihre Daten werden automatisch aus dem Kassenarchiv in das Kassenbuch übertragen.
* Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Kassenbuch online ist DATEV Unternehmen online
Ihre Vorteile
Schulungsangebote
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Seminar- und Beratungsangebot zu gesetzlichen, fachlichen und zukunftsorientierten Themen.