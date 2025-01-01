Unsere Cloud-Plattform MeinFiskal

Wir bieten wir Ihnen einfache Lösungen für die elektronische Kassenführung, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen.Die Plattform beinhaltet folgende Lösungen:

Meldung von Kassensystemen

Mit der Softwarelösung DATEV Kassenmeldung können Unternehmer über die Plattform MeinFiskal eigenständig Kassenmeldungen erstellen und sicher an die Finanzverwaltung übermitteln.

Kassendaten archivieren

Kassendaten archivieren und in das Kassenbuch übertragen

Mit DATEV Kassenarchiv online können Sie Ihre Daten mit höchster Sicherheit für 10 Jahre in der DATEV-Cloud speichern. Die Anbindung an DATEV Kassenbuch online* ermöglicht einen durchgängig digitalen Prozess. Ihre Daten werden automatisch aus dem Kassenarchiv in das Kassenbuch übertragen.
* Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Kassenbuch online ist DATEV Unternehmen online

Ihre Vorteile

  • Gesetzeskonforme Datenarchivierung

    GoBD-konforme und tägliche Archivierung von Kassendaten, Tagesendsummen und Einzelaufzeichnungen.

  • Einfacher und schneller Datenzugriff

    Über eine komfortable Exportfunktion sind die Daten jederzeit verfügbar – auch im Wunsch­format der Finanzverwaltung.

  • Absolute Sicherheit

    Die Kassendaten werden direkt in die DATEV-Softwarelösung des Steuerberaters übertragen. Diese aktuelle Datenbasis schafft Transparenz bei einer bevorstehenden Außenprüfung.