Kassendaten archivieren

Von der Kasse bis in die Buchführung
Der Prozess der Kassenführung lässt sich bis hin zur Erstellung der Finanzbuchführung durch Ihren Steuerberater automatisieren und vereint somit betriebliche Abläufe mit den gesetzlichen Anforderungen zu einem durchgängigen Prozess.
Produktbeschreibung
Das DATEV Kassenarchiv online ermöglicht über die Plattform MeinFiskal die sichere und GoBD-konforme Archivierung von Kassendaten in der DATEV-Cloud. Die Daten können per Knopfdruck aus der Kassensoftware übertragen werden, wenn die Schnittstelle vom Kassenhersteller integriert ist.
Durchgängig digital von der elektronischen Kasse bis zur Finanzbuchführung beim Steuerberater
Die Anbindung an DATEV Kassenbuch online* ermöglicht einen durchgängig digitalen Prozess. Ihre Daten werden automatisch aus dem Kassenarchiv in das Kassenbuch übertragen. Somit werden die Kassenbewegungen im Kassenbuch automatisch erfasst und als Buchungsvorschläge der Steuerberatungskanzlei zur Verfügung gestellt.
* Voraussetzung ist DATEV Unternehmen online
Mit der Anwendung DATEV Kassenbuch online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) können Sie Kassenbelegsätze für die Erstellung der Buchführung vorerfassen und bearbeiten. Erfasste Daten können für steuerliche Außenprüfungen exportiert und festgeschriebene Kassenbewegungen online für die Kanzlei bereitgestellt werden.
Tipp: In Verbindung mit DATEV Belege online können Kassenbewegungen direkt vom digitalen Beleg erfasst werden. Die digitalen Belege werden revisionssicher im DATEV-Rechenzentrum archiviert und sind für Unternehmen und Kanzlei zugänglich.
So bietet DATEV Kassenbuch online eine effiziente und ordnungsgemäße Lösung zur Verwaltung von Kassenbewegungen und unterstützt die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrer Kanzlei.