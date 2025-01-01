Kassendaten archivieren

Von der Kasse bis in die Buchführung

Der Prozess der Kassenführung lässt sich bis hin zur Erstellung der Finanzbuchführung durch Ihren Steuerberater automatisieren und vereint somit betriebliche Abläufe mit den gesetzlichen Anforderungen zu einem durchgängigen Prozess.

Produktbeschreibung

Das DATEV Kassenarchiv online ermöglicht über die Plattform MeinFiskal die sichere und GoBD-konforme Archivierung von Kassendaten in der DATEV-Cloud. Die Daten können per Knopfdruck aus der Kassensoftware übertragen werden, wenn die Schnittstelle vom Kassenhersteller integriert ist.

Durchgängig digital von der elektronischen Kasse bis zur Finanzbuchführung beim Steuerberater

Die Anbindung an DATEV Kassenbuch online* ermöglicht einen durchgängig digitalen Prozess. Ihre Daten werden automatisch aus dem Kassenarchiv in das Kassenbuch übertragen. Somit werden die Kassenbewegungen im Kassenbuch automatisch erfasst und als Buchungsvorschläge der Steuerberatungskanzlei zur Verfügung gestellt.

* Voraussetzung ist DATEV Unternehmen online

Mit der Anwendung DATEV Kassenbuch online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) können Sie Kassenbelegsätze für die Erstellung der Buchführung vorerfassen und bearbeiten. Erfasste Daten können für steuerliche Außenprüfungen exportiert und festgeschriebene Kassenbewegungen online für die Kanzlei bereitgestellt werden.

Tipp: In Verbindung mit DATEV Belege online können Kassenbewegungen direkt vom digitalen Beleg erfasst werden. Die digitalen Belege werden revisionssicher im DATEV-Rechenzentrum archiviert und sind für Unternehmen und Kanzlei zugänglich.

So bietet DATEV Kassenbuch online eine effiziente und ordnungsgemäße Lösung zur Verwaltung von Kassenbewegungen und unterstützt die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrer Kanzlei.

Ihre Vorteile

  • Gesetzeskonforme und revisionssichere Archivierung

    Alle Tagesendsummen, Einzelaufzeichnungen und TSE-Daten werden sicher und GoBD-konform in der DATEV-Cloud archiviert.

  • Einfacher und schneller Datenzugriff

    Die komfortable Exportfunktion ermöglicht jederzeit den vollständigen und korrekten Zugriff auf die Daten, inklusive Taxonomie-Daten im gewünschten Format der Finanzverwaltung.

  • Effiziente Arbeitsabläufe und transparente Datenweitergabe

    Von der Archivierung über die Belegerfassung bis hin zur Finanzbuchführung - für eine optimale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrer Steuerberatungskanzlei.