Mit Einführung der Kassenmeldepflicht durch den Gesetzgeber müssen alle elektronischen Aufzeichnungssysteme, die in Betrieben verwendet werden, dem zuständigen Finanzamt gemeldet werden:

Vor dem 01.07.2025 angeschaffte – also auch bereits vorhandene – elektronische Aufzeichnungssysteme müssen bis zum 31.07.2025 gemeldet werden.

werden. Elektronische Aufzeichnungssysteme, die ab 01.07.2025 angeschafft werden, müssen innerhalb eines Monats nach Anschaffung gemeldet werden.

Ziel des Gesetzgebers: Durch die Kassenmeldepflicht soll geprüft werden, ob alle erfassten und abgerechneten Geschäftsvorfälle eines Unternehmens in die Besteuerungsgrundlagen des Unternehmens einfließen.