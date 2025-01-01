Die Präsentationen der Partner liefern Einblicke in verschiedene Themen wie E-Commerce, Rechnungsschreibung und Personalwirtschaft. Dabei erfahren die Teilnehmenden unter anderem, wie sich die Prozesse zwischen Kanzlei und Unternehmen effizient gestalten lassen und an welchen Stellen die Lösungen Kanzleiprozesse im Bereich Rechnungswesen, Kanzleimanagement oder Personalwirtschaft ergänzen.

Wir freuen uns darauf. Sie sind herzlich willkommen.