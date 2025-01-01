Rund 60 DATEV-Marktplatz Partner stellen ihre Lösung im Zusammenspiel mit DATEV-Software in Sessions anhand von Live-Demos vor. Darüber hinaus findet eine virtuelle Messe statt an der weitere DATEV-Marktplatz Partner teilnehmen. Auf der Veranstaltung können die Teilnehmenden nicht nur unsere Partner kennenlernen, sondern erfahren auch, warum DATEV auf Software-Kooperationen setzt und wie unsere Mitglieder und Kunden davon profitieren.
Von ERP-, über E-Commerce- bis Kanzleiorganisationslösungen
Die Präsentationen der Partner liefern Einblicke in verschiedene Themen wie E-Commerce, Rechnungsschreibung und Personalwirtschaft. Dabei erfahren die Teilnehmenden unter anderem, wie sich die Prozesse zwischen Kanzlei und Unternehmen effizient gestalten lassen und an welchen Stellen die Lösungen Kanzleiprozesse im Bereich Rechnungswesen, Kanzleimanagement oder Personalwirtschaft ergänzen.
Wir freuen uns darauf. Sie sind herzlich willkommen.