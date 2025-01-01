Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern ergänzen das DATEV-Produktportfolio sinnvoll und unterstützen die Geschäftsprozesse zwischen Kanzleien und Unternehmen. Die Veranstaltung soll verdeutlichen, warum es Software-Kooperationen gibt und welchen Mehrwert das Zusammenspiel über Schnittstellen mit den DATEV-Lösungen bietet. Auf der DATEV-Marktplatz Expo online können Sie das Ökosystem im Detail erleben und sich mit den jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in den angebotenen Sessions austauschen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und überzeugen Sie sich von den Vorteilen der rund 60 vorgestellten Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Und lassen Sie uns darüber reden, wie smart Sie damit durchgängige Prozesse gestalten können.