DATEV-Marktplatz Expo
- Individuelle Präsentationen
- Expertentreffen und Networking
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern ergänzen das DATEV-Produktportfolio sinnvoll und unterstützen die Geschäftsprozesse zwischen Kanzleien und Unternehmen. Die Veranstaltung soll verdeutlichen, warum es Software-Kooperationen gibt und welchen Mehrwert das Zusammenspiel über Schnittstellen mit den DATEV-Lösungen bietet. Auf der DATEV-Marktplatz Expo online können Sie das Ökosystem im Detail erleben und sich mit den jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in den angebotenen Sessions austauschen.
Nutzen Sie die Gelegenheit und überzeugen Sie sich von den Vorteilen der rund 60 vorgestellten Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Und lassen Sie uns darüber reden, wie smart Sie damit durchgängige Prozesse gestalten können.
Themen
-
Digitalisierung der Prozesse zwischen Kanzleien und Unternehmen
-
Vorstellung der Lösungen von rund 60 DATEV-Marktplatz Partnern
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
-
Unternehmen, die ihre Zusammenarbeit mit Steuerberatenden digital gestalten wollen
-
Kanzleien, die sich zum Einsatz der Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern beraten lassen nöchten
Dauer
Ganztägig bzw. 7 Stunden
Referenten
DATEV-Marktplatz Partner, Mitarbeitende der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.