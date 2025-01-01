DATEV ist nicht nur Software-Anbieter. Mit unseren Seminaren und Beratungen arbeiten Ihre Angestellten und Sie sich optimal in unsere Programmlösungen ein. Neben Weiterbildungen zu spezifischen Themen der Wirtschaftsprüfung wie Abschlussprüfung und digitale Datenanalyse können Sie bei uns auch Managementwissen aufbauen. Beispielsweise zur Kanzlei-Entwicklung, HR, Prozesse und Organisation, aber auch Datenschutz, IT und Security.