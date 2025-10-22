DATEV-Jahrespressekonferenz 2025

Hier finden Sie Unterlagen zur DATEV-Jahrespressekonferenz 2025: neben den Reden von CEO Prof. Dr. Robert Mayr und CMO Dr. Markus Algner auch die Pressemeldungen und den Geschäftsbericht 2024.

Drei Männer in dunklen Anzügen stehen an einzelnen grauen Stehpulten mit Laptops im modernen DATEV-Studio. Im Hintergrund links eine grüne Pflanzenwand, mittig ein Fenster mit Blick auf ein modernes Bürogebäude und Bäume, rechts ein großer Bildschirm mit der Aufschrift ‚DATEV Jahrespressekonferenz 2025‘ und einer abstrakten grünen Netzgrafik.

Für Pressevertreterinnen und Pressevertreter

Unternehmensprofil

Die DATEV eG ist der drittgrößte Anbieter für Business-Software in Deutschland (IDC-Ranking 2023) und einer der großen europäischen IT-Dienstleister. Gegründet 1966, hat die Genossenschaft des steuerberatenden Berufsstandes im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,51 Milliarden Euro erzielt. Über 40.000 Mitglieder sind Teil der Genossenschaft. Das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg stellt mit Software, Cloud-Lösungen und Know-how die Basis bereit für die digitale Zusammenarbeit zwischen dem Mittelstand und den steuerlichen Beraterinnen und Beratern, die sich um die betriebswirtschaftlichen Belange der Betriebe kümmern. Über diese Community unterstützt DATEV insgesamt 2,8 Millionen Unternehmen, Selbstständige, Kommunen, Vereine und Institutionen. Mit mehr als 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet das Unternehmen mehr rund 850.000 Kunden als partnerschaftlicher Lotse durch die Digitalisierung ihrer kaufmännischen Prozesse. Datenschutz, Datensicherheit und steuerliche Compliance haben dabei höchste Priorität.

Mehrere junge Menschen gehen und unterhalten sich vor dem DATEV-Hauptgebäude in Nürnberg. Über dem Eingangsbereich prangt gut sichtbar das grüne DATEV-Logo. Im Vordergrund sind zwei Personen im Gespräch, im Hintergrund stehen weitere in kleinen Gruppen. Die Szenerie wirkt freundlich und einladend bei sonnigem Wetter.

1,51 Mrd. € Umsatz (2024)

40.000 Mitglieder

> 850.000 Kundinnen und Kunden

> 9.000 Mitarbeitende

1966 als Genossenschaft gegründet