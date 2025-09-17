Nürnberg, 17. September 2025: Der DATEV Automatisierungsservice Rechnungen ist inzwischen für mehr als 100.000 Buchführungen in Deutschland im Einsatz. Diesen Meilenstein hat der intelligente Cloud-Service im August überschritten. Das Werkzeug verhilft Steuerberatungskanzleien mittels Künstlicher Intelligenz (KI) zu mehr Automatisierung bei der Buchführung für ihre Mandanten und entlastet sie von einer wiederkehrenden Routinetätigkeit. Rund 7.000 Kanzleien nutzen diesen Service bereits. Für über 100.000 Mandantenbestände lassen sie sich darüber durchschnittlich mehr als 7,5 Millionen Buchungsvorschläge im Monat automatisiert generieren.

Den Automatisierungsservice Rechnungen bietet DATEV seit 2021 an. Er analysiert die von den Unternehmen in die DATEV-Cloud hochgeladenen buchungsrelevanten Belege und erkennt darin den beteiligten Geschäftspartner sowie den zugrunde liegenden Sachverhalt. So kann er die passenden Buchungsvorschläge erzeugen. Dabei berücksichtigt der Automatisierungsservice auch anspruchsvolle Anforderungen. Befinden sich auf einem Beleg beispielsweise Positionen, die unterschiedlicher Besteuerung unterliegen, teilt er diese nach den entsprechenden Steuersätzen auf und schlägt mehrere Buchungen vor. Für die Erkennung ist es zunächst unerheblich, ob es sich beim Ausgangsbeleg um einen nativ elektronisch vorliegenden Belegtyp handelt – wie etwa eine E-Rechnung – oder um Belegbilder von Papierbelegen. Letztere verarbeitet das System, indem es sie mittels optischer Zeichenerkennung (OCR) erfasst. Mit den qualitativ hochwertigeren, bereits strukturierten Daten aus einer E-Rechnung kann der Automatisierungsservice aber deutlich bessere Buchungen vorschlagen.