Nürnberg, 10. Oktober 2025: Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 hat Markus Munz die Marktverantwortung für das Geschäftsfeld Public Sector der DATEV eG übernommen. In dieser Funktion verantwortet er Vermarktung, Vertrieb und Consulting der DATEV für die Zielgruppen Kommunen und öffentliche Verwaltungen sowie deren Betriebe und weitere öffentliche Unternehmen, Bistümer/Kirchen, Institute sowie Kammern und Verbände.

Die zentrale Aufgabe für die kommenden Jahre sieht er darin, die Digitalisierung der Prozesse bei den Anwendern der öffentlichen Hand weiter zu forcieren und sie insbesondere bei der Umstellung auf Cloud-Lösungen optimal zu begleiten. Die konsequente Umsetzung der Portfolioentwicklung in die Cloud bei DATEV unterstützt diesen Prozess ideal. Dabei legt Munz einen Schwerpunkt darauf, die hohe Zufriedenheit der Anwender gerade in der Übergangsphase sicherzustellen. Zudem hat er sich auf die Fahne geschrieben, den Marktanteil im Public Sector weiter kontinuierlich zu steigern.