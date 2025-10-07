Um dieses Ziel zu erreichen, ist das AWA-Projekt in vier zentrale Arbeitspakete gegliedert. Zunächst werden auf Basis von Vertriebsprozessen der beteiligten Unternehmen die Anforderungen abgeleitet, die Multiagentensysteme grundsätzlich erfüllen müssen, um in unterschiedlichen Anwendungsszenarien zu agieren. Im nächsten Schritt gilt es, Referenzarchitekturen zu konzipieren und zu entwickeln. Abgeleitete Entscheidungsmodelle dienen als Leitfaden für die jeweilige Auswahl und Anpassung der Referenzmodelle, um die MAS zu orchestrieren. Darauf aufsetzend werden dann in der dritten Phase modulare Softwarebibliotheken für die Konfiguration von MAS konzipiert und entwickelt. Im letzten Schritt folgt dann die konkrete Ausgestaltung von spezifischen Software-Demonstratoren, die auf bestimmte Aufgaben angesetzt werden, um die Praxistauglichkeit der Multiagentensysteme zu evaluieren.

Die dabei entwickelten Systeme sollen zeigen, wie die Automatisierung komplexer Wissensarbeit durch MAS funktionieren und implementiert werden kann. Ziel ist ein Baukasten mit Modulen, auf deren Basis Unternehmen dann eigene Multiagentensysteme für ihre individuellen Zwecke erstellen können. Auf diese Weise lässt sich die Qualität und Produktivität komplexer Wissensarbeit signifikant steigern. So werden die Ergebnisse des Forschungsvorhabens letztlich dabei unterstützen, Fachkräfte über die Automatisierung qualifizierter Tätigkeiten zu entlasten und dadurch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Über den Einbezug von Genossenschaftsmitgliedern sorgt DATEV von Anfang an dafür, dass die im Projekt entwickelten Lösungen auch bestmöglich auf die Bedürfnisse von Steuerberatungskanzleien abgestimmt sind.

Mit Fragen zum Projekt oder für inhaltlichen Austausch zur Thematik können sich Interessierte gerne unter forschungskooperationen@datev.de an Dr. Frank Eichinger bei DATEV wenden.