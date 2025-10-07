Nürnberg, 07. Oktober 2025: Komplexe, wissensbasierte Entscheidungen im Arbeitsalltag durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz automatisieren – dafür die Grundlagen zu schaffen, ist der Anspruch des Forschungsprojekts „Agentic Work Automation“ (AWA). Gemeinsam mit dem Fraunhofer FIT, der Ancud IT-Beratung GmbH, der soffico GmbH und Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co. KG ist die DATEV eG darin angetreten, Agentensysteme auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) entsprechend auszugestalten und zu verknüpfen. Konkret arbeiten die Projektpartner für verschiedene Anwendungsszenarien an praxisorientierten Referenzmodellen, Entscheidungsmodellen, Softwarebibliotheken und Software-Demonstratoren. Damit soll das von der Bayerischen Transformations- und Forschungsstiftung mit insgesamt rund 940.000 Euro geförderte Forschungsvorhaben die Basis für so genannte Multiagentensysteme (MAS) schaffen. Ziel ist es, Unternehmen damit effektiv bei der Automatisierung kreativer und unstrukturierter Tätigkeiten komplexer Wissensarbeit zu unterstützen.
Werkzeuge für Multiagentensysteme schaffen
Um dieses Ziel zu erreichen, ist das AWA-Projekt in vier zentrale Arbeitspakete gegliedert. Zunächst werden auf Basis von Vertriebsprozessen der beteiligten Unternehmen die Anforderungen abgeleitet, die Multiagentensysteme grundsätzlich erfüllen müssen, um in unterschiedlichen Anwendungsszenarien zu agieren. Im nächsten Schritt gilt es, Referenzarchitekturen zu konzipieren und zu entwickeln. Abgeleitete Entscheidungsmodelle dienen als Leitfaden für die jeweilige Auswahl und Anpassung der Referenzmodelle, um die MAS zu orchestrieren. Darauf aufsetzend werden dann in der dritten Phase modulare Softwarebibliotheken für die Konfiguration von MAS konzipiert und entwickelt. Im letzten Schritt folgt dann die konkrete Ausgestaltung von spezifischen Software-Demonstratoren, die auf bestimmte Aufgaben angesetzt werden, um die Praxistauglichkeit der Multiagentensysteme zu evaluieren.
Die dabei entwickelten Systeme sollen zeigen, wie die Automatisierung komplexer Wissensarbeit durch MAS funktionieren und implementiert werden kann. Ziel ist ein Baukasten mit Modulen, auf deren Basis Unternehmen dann eigene Multiagentensysteme für ihre individuellen Zwecke erstellen können. Auf diese Weise lässt sich die Qualität und Produktivität komplexer Wissensarbeit signifikant steigern. So werden die Ergebnisse des Forschungsvorhabens letztlich dabei unterstützen, Fachkräfte über die Automatisierung qualifizierter Tätigkeiten zu entlasten und dadurch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Über den Einbezug von Genossenschaftsmitgliedern sorgt DATEV von Anfang an dafür, dass die im Projekt entwickelten Lösungen auch bestmöglich auf die Bedürfnisse von Steuerberatungskanzleien abgestimmt sind.
Mit Fragen zum Projekt oder für inhaltlichen Austausch zur Thematik können sich Interessierte gerne unter forschungskooperationen@datev.de an Dr. Frank Eichinger bei DATEV wenden.