Ziel von QUIK-AI ist es, ein KI-Werkzeug in Form einer interaktiven und kontrollierten Automatisierung zu entwickeln, das sich nahtlos in den Machine Learning-Lifecycle einfügt. Neben der Integration von Methoden des erklärbaren, kollaborativen, teilautomatisierten Machine Learning (AutoML) steht dabei die Entwicklung expliziter einfach anwendbarer Qualitätskontrollen für das sogenannte Smart Labeling, also die teilautomatisierte Vorbearbeitung von Daten, sowie für das Monitoring im Fokus. Wesentliche Bestandteile des Forschungsprojekts sind eine umfangreiche Anforderungsanalyse sowie die Entwicklung eines Demonstrators.

Mit Fragen zum Projekt oder für inhaltlichen Austausch zur Thematik können sich Interessierte gerne unter forschungskooperationen@datev.de an Tanja Döhler bei DATEV wenden.