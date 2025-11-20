Das ausgezeichnete Werk wurde einstimmig aus insgesamt 13 Einreichungen ausgewählt. Es ist bereits die achte Forschungsarbeit, die von der DATEV-Stiftung Zukunft mit dem Förderpreis bedacht wird. Der Dr.-Heinz-Sebiger-Preis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro dotiert. Den Einsatz automatisierter Gesichtserkennung untersucht Johanna Hahn in ihrer Arbeit sowohl aus rechtsdogmatischer wie aus kriminologischer Perspektive. Sehr praxisbezogen zeigt sie den Regulierungsbedarf auf und entwickelt einen konkreten Vorschlag für eine entsprechende Norm. Darüber hinaus liefern die Erkenntnisse eine wertvolle wissenschaftliche Basis für die Diskussion, wie mit den Chancen und Risiken, die durch diese Technologie entstanden sind, umzugehen ist. Den Preis übergab der Vorstandsvorsitzende der DATEV-Stiftung Zukunft Dr. Markus Algner gemeinsam mit Vorstandsmitglied Alexandra Gleiß vor rund 90 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sowie Vorstand, Kuratorium und Projektpartnern der Stiftung, die zur feierlichen Verleihungsveranstaltung in den Räumlichkeiten der DATEV eG in Nürnberg zusammengekommen waren.