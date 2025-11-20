Nürnberg, 20.11.2025: Ein wichtiges aktuelles Datenschutzthema hat es bei der diesjährigen Vergabe des Dr.-Heinz-Sebiger-Preises auf das Siegertreppchen geschafft. In ihrer Dissertationsarbeit untersucht die Preisträgerin Dr. Johanna Hahn die Einsatzmöglichkeiten der automatisierten Gesichtserkennung in der Strafverfolgung. Damit leistet die Rechtsanwältin nach Ansicht der Jury einen wertvollen Beitrag auf dem Weg zu einer tragfähigen strafprozessualen Rechtsgrundlage für den Einsatz dieser Technologie. Dies ist notwendig, da Strafverfolgungsbehörden sie zwar bereits aktiv nutzen, ein grundlegendes Regelwerk dafür aber bislang fehlt.
Foto: v.l.n.r.: Laudatorin und Jurymitglied Prof. Dr. Susanne Schmidt-Pfeiffer, Alexandra Gleis
(Vorstandsmitglied DATEV-Stiftung), Preisträgerin Dr. Johanna Hahn und Dr.
Markus Algner (Vorstandsvorsitzender DATEV-Stiftung)
Das ausgezeichnete Werk wurde einstimmig aus insgesamt 13 Einreichungen ausgewählt. Es ist bereits die achte Forschungsarbeit, die von der DATEV-Stiftung Zukunft mit dem Förderpreis bedacht wird. Der Dr.-Heinz-Sebiger-Preis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro dotiert. Den Einsatz automatisierter Gesichtserkennung untersucht Johanna Hahn in ihrer Arbeit sowohl aus rechtsdogmatischer wie aus kriminologischer Perspektive. Sehr praxisbezogen zeigt sie den Regulierungsbedarf auf und entwickelt einen konkreten Vorschlag für eine entsprechende Norm. Darüber hinaus liefern die Erkenntnisse eine wertvolle wissenschaftliche Basis für die Diskussion, wie mit den Chancen und Risiken, die durch diese Technologie entstanden sind, umzugehen ist. Den Preis übergab der Vorstandsvorsitzende der DATEV-Stiftung Zukunft Dr. Markus Algner gemeinsam mit Vorstandsmitglied Alexandra Gleiß vor rund 90 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sowie Vorstand, Kuratorium und Projektpartnern der Stiftung, die zur feierlichen Verleihungsveranstaltung in den Räumlichkeiten der DATEV eG in Nürnberg zusammengekommen waren.
Über den Dr.-Heinz-Sebiger-Preis
Den Dr.-Heinz-Sebiger-Preis vergibt die DATEV-Stiftung Zukunft in jährlichem Turnus. Bewerben können sich Promovierende, deren Arbeit einen Aspekt aus dem Förderumfeld der Stiftung behandelt. Das Themenspektrum umfasst die Bereiche Digitale Berufswelt, IT-Sicherheit und Digitale Vernetzung. Die Auswahl trifft eine Jury, die sich aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der relevanten Themenfelder zusammensetzt. Einreichen können Interessierte ihre Arbeiten schriftlich über ein Formular auf der Website der Stiftung (www.datev-stiftung.de). Die Abgabe muss bis zum 31. Mai des Jahres erfolgen, in dem sie für die Preisvergabe berücksichtigt werden soll. Neben dem passenden Forschungsthema ist noch ein zeitliches Kriterium zu erfüllen: Die Arbeit muss im laufenden oder vorhergehenden Kalenderjahr begutachtet und veröffentlicht worden sein. Weitere Informationen unter:
www.datev-stiftung.de/wie-wir-foerdern/dr-heinz-sebiger-preis
Über DATEV-Stiftung Zukunft
Die DATEV-Stiftung Zukunft ist eine gemeinnützige Stiftung in Trägerschaft der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, Fürth, die sich der Förderung und Fortentwicklung von Maßnahmen in den Bereichen „Digitale Arbeitswelt“, „IT-Sicherheit und Datenschutz“ sowie „Digitale Vernetzung und Kooperation“ widmet. Sie wurde 2014 von der DATEV eG gegründet, um nachhaltig Projekte aus allen Bereichen zu unterstützen, die vom Kernanliegen der Genossenschaft als IT-Dienstleister der steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden und rechtsberatenden Berufe inspiriert sind.