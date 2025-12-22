Ernüchternder Blick auf den Gehaltszettel im neuen Jahr

22.12.25 - Die Bundesregierung hat Steuersenkungen angekündigt und zum Teil auch bereits umgesetzt. Bei den Netto-Gehältern wird davon im Jahr 2026 aber erst einmal wenig zu spüren sein.

DATEV Mittelstandsindex Dezember 2025

19.12.25 - Im November zeigt der Mittelstand leichtes Umsatzplus, steigende Löhne und Stellenabbau, wobei kleine und mittlere Unternehmen profitieren, Kleinstbetriebe und das Gastgewerbe aber unter Druck bleiben.

Schleichende Krise: Immer mehr Betriebsaufgaben im Mittelstand

18.12.25 - Das DATEV Spotlight zeigt: Immer mehr mittelständische Unternehmen in Deutschland geben auf oder verlagern ihre Geschäfte ins Ausland.

Diana Windmeißer verlässt genossenschaftliches Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen zum 31. Dezember 2025

12.12.25 - Die Position des CFO wird bis zu weiteren Entscheidungen durch den Aufsichtsrat zusätzlich von CEO Prof. Dr. Robert Mayr ausgeübt.

Geschäftsführergehälter steigen langsamer als übrige Löhne

26.11.25 - Die Löhne in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind seit 2022 deutlich gestiegen, wie das aktuelle DATEV Spotlight auf Basis des Mittelstandsindex zeigt.

Dr. Johanna Hahn bekommt Dr.-Heinz-Sebiger-Preis 2025

20.11.25 - DATEV-Stiftung Zukunft verleiht Förderpreis für Forschungsarbeit aus dem Bereich Datenschutz.

DATEV Mittelstandsindex November 2025

19.11.25 - Der November-Report zeigt anhaltende Rückgänge im Mittelstand; besonders Gastgewerbe und Kleinstbetriebe verlieren Umsatz. Für eine Stabilisierung braucht es rasch zusätzliche Maßnahmen und klare Reformsignale der Politik.

Mit KI Qualität und Effizienz in der Softwareentwicklung steigern

22.10.25 - Im Forschungsprojekt QUIK-AI forscht DATEV gemeinsam mit Partnern an KI-gestützten Lösungen, um Softwareentwicklung und Datenbereitstellung effizienter, ressourcenschonender und qualitativ hochwertiger zu machen.

DATEV Mittelstandsindex Oktober 2025

21.10.25 - Der DATEV Mittelstandsindex Oktober 2025 zeigt eine weiter sinkende wirtschaftliche Dynamik. Der Reformstau und hohe Kosten belasten Unternehmen in allen Branchen.

DATEV Public Sector unter neuer Leitung

10.10.25 - Zum 1. Oktober 2025 hat Markus Munz die Leitung des DATEV-Geschäftsfelds Public Sector übernommen. Ziel ist es, die Digitalisierung öffentlicher Verwaltungen weiter voranzutreiben.

Mit KI auch komplexe Wissensarbeit automatisieren

07.10.25 - DATEV zeigt, wie KI komplexe Wissensarbeit vereinfacht: Sie automatisiert fachliche Aufgaben, erkennt Zusammenhänge und reduziert den manuellen Aufwand in Kanzleien.

DATEV Mittelstandsindex September 2025

23.09.25 - Der September-Report zeigt: Viele KMU stehen weiterhin unter Druck durch sinkende Umsätze & hohe Kosten – wie sich Löhne und Beschäftigung entwickeln.

KI reduziert manuellen Aufwand beim Buchen

17.09.25 - Der DATEV Automatisierungsservice Rechnungen nutzt KI, um monatlich Millionen Buchungsvorschläge automatisch zu generieren und Kanzleien zu entlasten.

Bücherschau: Firmenwagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 2. Auflage

16.09.25 - Praxisnaher Überblick zu steuerlichen und rechtlichen Fragen der Firmenwagenüberlassung, inkl. aktueller Sonderregelungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Bücherschau: Praxishandbuch Lohn und Personal, 4. Auflage

28.08.25 - Das Fachbuch behandelt praxisnah arbeits- und steuerrechtliche Fragen der täglichen Personalarbeit.

DATEV Mittelstandsindex August 2025

20.08.25 - DATEV Mittelstandsindex August 2025. Umsatz sinkt im Vorjahresvergleich um 1,7 Prozent – im Gastgewerbe um 4,0 Prozent.

DATEV verlagert weiteren Abschlussprüfungsprozess in die Cloud

18.08.25 - Prüfungshandlungen gezielt planen, dokumentieren und transparent verfolgen.

Empfängerüberprüfung bringt Änderungen im Zahlungsprozess

14.08.25 - Verification of Payee ab Oktober Pflicht.

Bücherschau: Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG, 3. Auflage

13.08.25 - Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ist eine Methode der Gewinnermittlung für steuerliche Zwecke für kleinere Unternehmen und Selbstständige, die u.a. bestimmte Umsatz- bzw. Gewinngrößen nicht überschreiten.

Bücherschau: DATEV BWA, Controllingreport und Frühwarnservice, 4. Auflage

08.08.25 - Die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der DATEV (DATEV BWA), der DATEV Controllingreport sowie der DATEV Frühwarnservice sind wichtige Informations- und Steuerungsinstrumente für das mittelständische Unternehmen.

Verbriefte höchste Standards beim Druck

08.08.25 - Zertifizierungen für das DATEV Digital & Print Solution Center erneuert

Überwiegend neutrale Geschäftsprognosen für den Mittelstand

24.07.25 - Bürokratie ist laut DATEV Seismograf größtes Hemmnis für Unternehmen.

DATEV bleibt erfolgreich mit Angeboten für die Digitalisierung

18.07.25 - Weiteres Wachstum bei Umsatz und Kunden.

Aufsichtsrat der DATEV eG beruft Sebastian Koch als sechstes Mitglied in den DATEV-Vorstand

18.07.25 - Dr. Markus Algner als Chief Markets Officer seit 1. Juli im Amt – Prof. Dr. Peter Krug hat nach 36 Berufsjahren bei DATEV seinen Ruhestand angetreten – Julia Bangerth stellvertretende Vorstandsvorsitzende bis Ende 2031

DATEV Mittelstandsindex Juli 2025

18.07.25 - Umsatz sinkt im Vergleich zum Juni 2024 um 5,5 Prozent.

Für eine reibungslose Zusammenarbeit rund um Lohn und Gehalt

16.07.25 - DATEV bietet wegweisenden Lohnaustauschdatenservice an.

Bücherschau: Elektronische Kassenführung – auf den Punkt gebracht, 2. Auflage

14.07.25 - Alles Wichtige rund um die elektronische Kassenführung.

Gemeinsam stark: Der DATEV Challenge Roth 2025

03.07.25 - Triathlon und Teamgeist in perfekter Verbindung.

Presseinformation der DATEV-Stiftung Zukunft: Neuerungen im Vorstand der DATEV-Stiftung Zukunft

01.07.25 - Dr. Markus Algner übernimmt Vorsitz von Prof. Dr. Peter Krug.

Wo der Aufschwung schon Fuß gefasst hat: Regionale Unterschiede im Umsatzwachstum der KMU

25.06.25 - DATEV Mittelstandsindex: Sonderauswertung Landkreise

DATEV Mittelstandsindex Juni 2025

24.06.25 - Umsatz steigt im Vergleich zum sehr schwachen Mai 2024 um 2,8 Prozent.

Mit Hilfe der Cloud effizienter zur Gehaltsabrechnung

13.06.25 - DATEV Personal vereinfacht die Abläufe rund um den Lohn.

Quantencomputing trifft KI

11.06.25 - DATEV beteiligt sich an Forschungsprojekt zu quantenbasiertem maschinellem Lernen.

DATEV Mittelstandsindex Mai 2025

21.05.25 - Umsatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr nominal um 0,9 Prozent.

Registrierkassen den Behörden unkompliziert melden

14.05.25 - Neue Lösung DATEV Kassenmeldung erleichtert Mitteilungspflicht.

Bücherschau: Kassenführung in der Gastronomie, 4. Auflage

05.05.25 - Kasse prüfungssicher einrichten und somit Schätzungen vermeiden.

DATEV Mittelstandsindex April 2025

23.04.25 - Umsatz im Mittelstand sinkt im Vergleich zum Vorjahr nominal um 4,5 Prozent.

Bücherschau: Die Neuausrichtung der Kleinunternehmerregelung in der Umsatzsteuer

22.04.25 - Praxisratgeber zu den aktuellen Neuerungen der Kleinunternehmerregelung.

DATEV ist 2024 auf gesunder Basis gewachsen

28.03.25 - Umsatz steigt auf über 1,5 Mrd. Euro.

Bücherschau: Ratgeber Gehaltsextras, 11. Auflage

25.03.25 - Möglichkeiten der Entgeltoptimierung / Unterstützung bei der Beschäftigtensuche und -bindung.

DATEV Mittelstandsindex März 2025

19.03.25 - Umsatz im Mittelstand legt im Vergleich zum Vorjahr nominal um 1,1 Prozent zu.

Zweieinhalb Jahrzehnte im Zeichen der Prüfungsoptimierung

17.03.25 - DATEV-Angebot für die Wirtschaftsprüfung wird 25.

2025 fällt das Nettogehalt schmaler aus

28.02.25 - Steuersenkung kann gestiegene Sozialabgaben nicht kompensieren.

DATEV Mittelstandsindex Februar 2025

19.02.25 - Umsatz steigt insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent.

DATEV-Weihnachtsspende: 150.000 Euro Unterstützung für soziale Projekte

17.02.25 - Spendensumme kommt 23 gemeinnützigen Initiativen in Deutschland zugute.

Sichere Lösung für die digitale Zusammenarbeit in der Cloud

29.01.25 - MyDATEV Kanzlei vereinfacht Datenaustausch und Kommunikation.

Bücherschau: Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungswesen, 4. Auflage

27.01.25 - Kompakter Einstieg in die rechtlichen Grundlagen.

DATEV Mittelstandsindex Januar 2025

21.01.25 - Umsatzindex sinkt im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,6 Prozent.

