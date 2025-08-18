Nürnberg, 18. August 2025: Bei den Lösungen für die Wirtschaftsprüfung verlegt DATEV zunehmend Prozessschritte in die Cloud. Seit August 2025 deckt die Cloud-Anwendung DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation auch den fachlichen Teilprozess der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder ab. Das macht zumeinen die Planung schneller und komfortabler und vereinfacht zum anderen die Dokumentation der Prüfungshandlungen.

Im neuen Prozess unterstützen umfassende Übersichten die Prüfungsplanung. Die auszuführenden Prüfungshandlungen lassen sich direkt auswählen. Über eine gezielte Verknüpfung von identifizierten Risiken entsteht bereits bei der Planung ein klares Bild über die Abdeckung der Risiken mit Prüfungshandlungen. Außerdem lassen sich die durchgeführten Schritte jetzt direkt im System dokumentieren, wofür umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten und tabellarische Darstellungen sowie Verlinkungen in die DATEV Dokumentenmanagement-Lösung zur Verfügung stehen. Die Prüfungsfeststellungen aus dem Vorjahr werden dabei automatisch übernommen.