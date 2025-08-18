Nürnberg, 18. August 2025: Bei den Lösungen für die Wirtschaftsprüfung verlegt DATEV zunehmend Prozessschritte in die Cloud. Seit August 2025 deckt die Cloud-Anwendung DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation auch den fachlichen Teilprozess der Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen für Prüffelder ab. Das macht zumeinen die Planung schneller und komfortabler und vereinfacht zum anderen die Dokumentation der Prüfungshandlungen.
Im neuen Prozess unterstützen umfassende Übersichten die Prüfungsplanung. Die auszuführenden Prüfungshandlungen lassen sich direkt auswählen. Über eine gezielte Verknüpfung von identifizierten Risiken entsteht bereits bei der Planung ein klares Bild über die Abdeckung der Risiken mit Prüfungshandlungen. Außerdem lassen sich die durchgeführten Schritte jetzt direkt im System dokumentieren, wofür umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten und tabellarische Darstellungen sowie Verlinkungen in die DATEV Dokumentenmanagement-Lösung zur Verfügung stehen. Die Prüfungsfeststellungen aus dem Vorjahr werden dabei automatisch übernommen.
Komfortable Planungsübersicht bietet schnellen Überblick
Auf einen Blick liefert die neue Planungsübersicht wertvolle Informationen, wie eine kompakte Sicht auf die Werte der Prüffelder oder die Anzahl der mit dem Prüffeld verknüpften Risiken – inklusive einer einfachen Absprungmöglichkeit ins Risikoinventar. Die Angabe von Prüfungsschwerpunkten erleichtert die Konzentration auf das Wesentliche und unterstützt so optimal den risikoorientierten Prüfungsansatz. Die Anzahl bereits geplanter Prüfungshandlungen dient als Indikator für den Umfang und die Komplexität der Prüfung eines Prüffeldes. Eine Übersicht über die bearbeitenden Personen macht die Verantwortlichkeiten transparent. Im aktuellen Status kann der Fortschritt der Planung jederzeit eingesehen werden. Dabei aktualisieren sich sämtliche Informationen fortlaufend, sodass immer der neueste Stand angezeigt wird.
Die Cloud-Anwendung Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation baut DATEV sukzessive zur zentralen Plattform für die Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung aus. Schritt für Schritt werden dafür Teilprozesse, Funktionen und Inhalte aus dem bewährten System DATEV Abschlussprüfung comfort und den Arbeitspapieren Referenzmodell ISA [DE] / KMU herausgelöst, überarbeitet und dann in Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation bereitgestellt.