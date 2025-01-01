Das Fachbuch behandelt praxisnah arbeits- und steuerrechtliche Fragen der täglichen Personalarbeit. Von der Einstellung über Arbeitszeitregelungen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind alle wesentlichen Fragestellungen erfasst.

Die wichtigsten Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht wurden in die vorliegende 4. Auflage eingearbeitet, etwa die Nachweispflichten sowie die Änderungen durch das Bürokratieentlastungsgesetz, das Pflegegesetz oder das Elternzeitgesetz.

Das Praxishandbuch ist ein hilfreiches Werk zu Fragen im Unternehmensalltag in Handwerk, Handel und Dienstleistung. Es dient zudem als wertvolle Ergänzung zur Ausbildung in den kaufmännischen und steuerberatenden Berufen und unterstützt auch beim Einstieg in den Beruf oder bei der Rückkehr nach einer Pause.