Praxishandbuch Lohn und Personal, 4. Auflage

Das Fachbuch gibt einen praxisorientierten Überblick über die arbeits- und steuerrechtlichen Themen der täglichen Personalarbeit. Von der Einstellung über die Nachweispflichten und Arbeitszeitregelungen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden alle wesentlichen Fragen behandelt und die komplexen Vorgänge in der Lohn- und Gehaltsabrechnung veranschaulicht.

Es unterstützt Unternehmen dabei, gemeinsam mit ihrer Steuerberaterin oder ihrem Steuerberater alle Abrechnungsfragen optimal zu beantworten. Das Buch erläutert praxisnah und verständlich die Handhabung der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit dem Berater und den DATEV-Lösungen.

In die vorliegende 4. Auflage wurden die maßgeblichen Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht eingearbeitet, wie z.B. die neuen Nachweispflichten sowie die Änderungen durch das Bürokratieentlastungsgesetz, das Pflegegesetz oder das Elternzeitgesetz.