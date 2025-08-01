Praxishandbuch Lohn und Personal, 4. Auflage (E-Book)
- Vertragsrecht, z. B. Befristung von Arbeitsverhältnissen
- Freie Mitarbeiter und die Gefahr der Scheinselbstständigkeit
- Lohn- und Gehaltsabrechnung mit DATEV und der Steuerkanzlei
Erscheinungstermin: August 2025
Beschreibung
Das Fachbuch gibt einen praxisorientierten Überblick über die arbeits- und steuerrechtlichen Themen der täglichen Personalarbeit. Von der Einstellung über die Nachweispflichten und Arbeitszeitregelungen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden alle wesentlichen Fragen behandelt und die komplexen Vorgänge in der Lohn- und Gehaltsabrechnung veranschaulicht.
Es unterstützt Unternehmen dabei, gemeinsam mit ihrer Steuerberaterin oder ihrem Steuerberater alle Abrechnungsfragen optimal zu beantworten. Das Buch erläutert praxisnah und verständlich die Handhabung der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit dem Berater und den DATEV-Lösungen.
In die vorliegende 4. Auflage wurden die maßgeblichen Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht eingearbeitet, wie z.B. die neuen Nachweispflichten sowie die Änderungen durch das Bürokratieentlastungsgesetz, das Pflegegesetz oder das Elternzeitgesetz.
Das Fachbuch ist ein ideales Werk für Praktiker aus den Bereichen Handwerk, Handel und Dienstleistung. Ebenso eignet es sich als Ergänzung zur Ausbildung in den kaufmännischen und steuerberatenden Berufen sowie für alle Neu- und Quereinsteiger sowie Berufsrückkehrer.
Für Detailfragen auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen unterstützt Sie Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater.
Erhältlich auch im Buchhandel
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autoren
Ingrid Grube
Trainerin und Coach, Fachbuchautorin
Die Autorin ist Trainerin und Coach sowie Fachbuchautorin und eine angesehene Fachtrainerin im Personalwirtschaftsbereich. Zu Ihren Erfolgen gehören zahlreiche Fachbuchveröffentlichungen dank langjähriger Berufserfahrung.
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Details & Preise
Praxishandbuch Lohn und Personal, 4. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: August 2025