Markus Algner tritt den Vorstandsvorsitz in einer Zeit an, in der es noch wichtiger wird, im Umfeld sich potenzierender technischer Machbarkeiten die Anwenderinnen und Anwender im Fokus zu behalten: „Gerade bei den aktuellen Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz müssen wir verstärkt darauf achten, dass die Technik dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Das Stiftungscredo, das den Menschen in den Mittelpunkt der Digitalisierung rückt, ist also aktueller denn je.“ Dementsprechend gibt es auch in Zukunft genug zu fördern. „Die DATEV Stiftung Zukunft wird weiterhin eine maßgebliche Rolle dabei spielen, die Menschen fit zu machen für die Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt – seien es nun veränderte Aufgabengebiete und Fertigkeiten oder gar ganz neue Berufsfelder“, so Algner weiter.

Seinem Vorgänger und langjährigen Begleiter Peter Krug dankt er für das große persönliche Engagement, das dieser der Stiftung entgegengebracht hat: „Peter Krug war von vornherein ein glühender Befürworter der Stiftungsidee und hat das Vorhaben von Beginn an tatkräftig unterstützt.“ Außerdem würdigt er das hohe Maß an Vertrauen, mit dem Krug dem Team stets auf Augenhöhe begegnet ist. Auch wenn Peter Krug der Abschied nicht ganz leichtfällt, zeigt er sich vor allem stolz auf das Erreichte: „In gut zehn Jahren Stiftungsarbeit haben wir Projekte von insgesamt 33 Organisationen aus dem gesamten Bundesgebiet mit Förderzuwendungen in Höhe von rund drei Millionen Euro unterstützt. Dabei durften wir tolle Menschen mit enormer Tatkraft und hervorragenden Ideen kennenlernen, die dem Kernanliegen von DATEV als genossenschaftlichem IT Dienstleister der steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden und rechtsberatenden Berufe genauso verbunden sind wie wir.“ Ein Teil dieser Community zu sein, habe ihn stets mit Freude erfüllt. „Als Nachfolger könnte ich mir keinen Besseren vorstellen als Markus Algner, und ich wünsche ihm viel Erfolg und ebenso viel Freude an dieser Aufgabe, wie ich sie erfahren durfte.“

Der Gesamtvorstand der DATEV-Stiftung Zukunft besteht auch nach dem Wechsel weiterhin aus drei Personen. Die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt ebenfalls zum 1. Juli 2025 das langjährige Vorstandsmitglied Dr. Sebastian Sprenger, neu in den Vorstand berufen wird Alexandra Gleiß.