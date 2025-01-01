Der leichte Umsatzanstieg ist in nahezu allen Branchen zu beobachten, sowohl im Vergleich zum Vorjahr wie auch zum Vormonat. Insbesondere im Dienstleistungssektor und im Bauhauptgewerbe lief der November wesentlich besser als in den Vormonaten. Im Gastgewerbe bleibt hingegen der Druck auf die Betriebe hoch. Der Umsatz sank hier erneut um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, beim Blick auf den Vormonat zeigt sich hier immerhin ein kleines (nominales) Plus.

Bei den Unternehmensgrößen ist die Lage ebenfalls uneinheitlich. Kleinstunternehmen müssen weiterhin deutliche Umsatzrückgänge hinnehmen, kleine und mittlere Unternehmen erzielten leichte beziehungsweise deutliche Umsatzzuwächse im Vergleich zum Vorjahr.