Nürnberg, 12. Dezember 2025: Der Aufsichtsrat hat mit Diana Windmeißer einvernehmlich eine Aufhebung ihres Vorstandsanstellungsvertrags zum Jahresende vereinbart. Die Vorständin für Finanzen, Einkauf und Nachhaltigkeit gehörte fast zehn Jahre lang dem Vorstandsgremium an. Diesem trat sie am 1. April 2016 bei. Die Diplom-Betriebswirtin und Steuerberaterin war zuvor – seit Ende 2014 – Mitglied der Geschäftsleitung.

„Wir danken Diana Windmeißer für ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens, ihr unermüdliches Engagement und ihre langjährig unter Beweis gestellten Leistungen. DATEV ist ein wirtschaftlich wie finanziell sehr gut aufgestelltes Unternehmen – und das ist auch ihr maßgebliches Verdienst“, so Nicolas Hofmann, Aufsichtsratsvorsitzender der DATEV eG.

Die Position des CFO wird bis zu weiteren Entscheidungen durch den Aufsichtsrat zusätzlich von CEO Prof. Dr. Robert Mayr ausgeübt.

„Im Namen des Vorstands danke ich Diana Windmeißer für fast eine Dekade vertrauensvoller Zusammenarbeit im DATEV-Vorstand und ihren Einsatz, um unsere Genossenschaftsmitglieder wie deren Mandanten in der Erfolgsspur zu halten. Ich wünsche ihr für ihre persönliche und berufliche Zukunft alles Gute“, so CEO Prof. Dr. Robert Mayr.