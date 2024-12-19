Pressemeldungen & Bücherschauen 2024
DATEV Mittelstandsindex Dezember 2024
19.12.24 - Umsatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent.
Steuerberater sehen Notwendigkeit für Bürokratieabbau und steuerliche Entlastungen
10.12.24 - Laut DATEV-Branchenbarometer trüben sich die wirtschaftlichen Aussichten des Mittelstands weiter ein.
Bücherschau: Rechnungen schreiben - schnell, einfach, wirksam, 4. Auflage
09.12.24 - Die Einführung der E-Rechnung meistern.
Kooperation für zukunftsfähige Prozesse im Payment
02.12.24 - DATEV setzt bei Lösungen im Zahlungsverkehr neben dem eigenen Rechenzentrum auf die Infrastruktur von Amazon Web Services.
Presseinformation der DATEV-Stiftung Zukunft: Dr.-Heinz-Sebiger-Preis 2024 geht an Prof. Dr. Sandra Zilker
21.11.24 - Blick auf zehn Jahre erfolgreicher Förderarbeit bei der DATEV-Stiftung Zukunft.
DATEV Mittelstandsindex November 2024
20.11.24 - Beschäftigung geht den zweiten Monat in Folge zurück.
DATEV baut Zusammenarbeit mit Microsoft aus
29.10.24 - Verstärkte Partnerschaft bei Cloud-Nutzung und Künstlicher Intelligenz.
DATEV-Niederlassung Düsseldorf bezieht neuen Standort in der Willstätterstraße
28.10.24 - Zukunftsweisende Arbeitsumgebung auch für Steuerberatende und ihre Mandanten.
DATEV Mittelstandsindex Oktober 2024
21.10.24 - Umsatz im Vergleich zum September 2023 um 7,1 Prozent gesunken.
Neuer DATEV Mittelstandsindex: Am Puls der mittelständischen Wirtschaft
24.09.24 - September-Report: Erhoffter Aufschwung ist nicht in Sicht.
Effiziente Deklaration von Miet- und Pachteinkünften
12.09.24 - Mehr Digitalisierung mit DATEV Vermietung und Verpachtung.
Bücherschau: So nutzen Sie die Digitalisierung für Ihr Unternehmen, 3. Auflage
16.08.24 - Praxisratgeber für die konkrete Umsetzung in kleinen und mittleren Unternehmen.
DATEV bringt zusätzliche KI-Unterstützung in die Buchführung
15.08.24 - Automatisierte Buchungsvorschläge auf Basis von Bankkontoumsätzen.
Digitaler Finanzbericht: 250.000 erfolgreiche Übermittlungen seit Einführung
18.07.24 - Digitalisierung in der Kommunikation mit Kreditinstituten führt zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit.
Verhaltener Optimismus in herausforderndem Umfeld
12.07.24 - Problemfelder des Mittelstands verstetigen sich laut DATEV Seismograf.
Frühzeitige Entscheidung des DATEV-Aufsichtsrats
12.07.24 - Dr. Markus Algner wird ab 1. Juli 2025 Mitglied des Vorstands.
Weiteres Wachstum und Aufbruchstimmung bei DATEV
12.07.24 - Cloud, E-Rechnung und KI bestimmen die Agenda.
DATEV Challenge Roth: Gemeinsam ins Ziel
04.07.24 - DATEV zum elften Mal Titelsponsor des Rother Triathlons.
Name Max-Morlock-Stadion bleibt bis Ende 2026 erhalten
02.07.24 - Partnerschaft zwischen der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und DATEV ermöglicht Kontinuität.
Weitere Amtszeit für Vorsitzenden des DATEV-Aufsichtsrats
28.06.24 - Genossenschaftliche Vertreterversammlung bestimmt drei Aufsichtsräte.
Für mehr Vielfalt bei der Finanzberichterstattung
11.06.24 - DATEV und aumico unterstützen bei der Individualisierung von Jahresabschlüssen.
DATEV feiert den Tag des Laufens mit Event am IT-Campus
06.06.24 - Gemeinsame Bewegung und Engagement für die Umwelt.
Bücherschau: Ratgeber Gehaltsextras, 10. Auflage
27.05.24 - Möglichkeiten der Entgeltoptimierung / Unterstützung bei der Beschäftigtensuche und -bindung.
Auf dem Weg zur papierlosen Anwaltskanzlei
29.05.24 - Mit dem DATEV Anwalt Komfortpaket zu digitalen Abläufen.
Gemeinsame Fachkräfteinitiative von BStBK, DStV und DATEV beim DEUTSCHEN STEUERBERATERKONGRESS vorgestellt
13.05.24 - Kampagnen für die Zielgruppen Generation Z und Kanzleien.
Bücherschau: Elektronische Kassenführung – auf den Punkt gebracht
03.05.24 - Alles Wichtige rund um die elektronische Kassenführung.
Der German Legal Tech Hub begrüßt DATEV als neues Mitgliedsunternehmen in seiner Community
26.04.24 - Kooperation mit Mehrwert für das Rechtswesen.
Bücherschau: Immobilien in der Nachfolgeplanung
25.03.24 - Immobilienvermögen rechtssicher und effektiv übertragen.
Gesetzliche Vorgabe mit Effizienzbooster
22.03.24 - E-Rechnungspflicht im Wachstumschancengesetz beschlossen.
DATEV zeigt solides Wachstum in allen Bereichen
22.03.24 - Umsatz steigt auf 1,44 Milliarden Euro, Belegschaft wächst um mehr als 300 Beschäftigte.
Mit KI-gestützten Gehaltsprognosen Fachkräfte gewinnen
04.03.24 - DATEV Personal-Benchmark online errechnet den Marktwert von potenziellen und aktuellen Mitarbeitenden.
DATEV übernimmt Mehrheit an b4value.net
04.03.24 - IT-Dienstleister erschließt sich bewährte Technologie für sicheren digitalen Austausch von Geschäftsdokumenten.
150.000 Euro für besondere Förderprojekte
15.02.24 - DATEV-Weihnachtsspende geht an 23 gemeinnützige Projekte in ganz Deutschland.
Mit neuen Features: Einkommensteuererklärung digital und unkompliziert mit KLARTAX erledigen
22.01.24 - Anbindung an das Bankkonto und vorausgefüllte Steuererklärung.
DATEV-Studien