DATEV Mittelstandsindex Dezember 2024

19.12.24 - Umsatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent.

Steuerberater sehen Notwendigkeit für Bürokratieabbau und steuerliche Entlastungen

10.12.24 - Laut DATEV-Branchenbarometer trüben sich die wirtschaftlichen Aussichten des Mittelstands weiter ein.

Bücherschau: Rechnungen schreiben - schnell, einfach, wirksam, 4. Auflage

09.12.24 - Die Einführung der E-Rechnung meistern.

Kooperation für zukunftsfähige Prozesse im Payment

02.12.24 - DATEV setzt bei Lösungen im Zahlungsverkehr neben dem eigenen Rechenzentrum auf die Infrastruktur von Amazon Web Services.

Presseinformation der DATEV-Stiftung Zukunft: Dr.-Heinz-Sebiger-Preis 2024 geht an Prof. Dr. Sandra Zilker

21.11.24 - Blick auf zehn Jahre erfolgreicher Förderarbeit bei der DATEV-Stiftung Zukunft.

DATEV Mittelstandsindex November 2024

20.11.24 - Beschäftigung geht den zweiten Monat in Folge zurück.

DATEV baut Zusammenarbeit mit Microsoft aus

29.10.24 - Verstärkte Partnerschaft bei Cloud-Nutzung und Künstlicher Intelligenz.

DATEV-Niederlassung Düsseldorf bezieht neuen Standort in der Willstätterstraße

28.10.24 - Zukunftsweisende Arbeitsumgebung auch für Steuerberatende und ihre Mandanten.

DATEV Mittelstandsindex Oktober 2024

21.10.24 - Umsatz im Vergleich zum September 2023 um 7,1 Prozent gesunken.

Neuer DATEV Mittelstandsindex: Am Puls der mittelständischen Wirtschaft

24.09.24 - September-Report: Erhoffter Aufschwung ist nicht in Sicht.

Effiziente Deklaration von Miet- und Pachteinkünften

12.09.24 - Mehr Digitalisierung mit DATEV Vermietung und Verpachtung.

Bücherschau: So nutzen Sie die Digitalisierung für Ihr Unternehmen, 3. Auflage

16.08.24 - Praxisratgeber für die konkrete Umsetzung in kleinen und mittleren Unternehmen.

DATEV bringt zusätzliche KI-Unterstützung in die Buchführung

15.08.24 - Automatisierte Buchungsvorschläge auf Basis von Bankkontoumsätzen.

Digitaler Finanzbericht: 250.000 erfolgreiche Übermittlungen seit Einführung

18.07.24 - Digitalisierung in der Kommunikation mit Kreditinstituten führt zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit.

Verhaltener Optimismus in herausforderndem Umfeld

12.07.24 - Problemfelder des Mittelstands verstetigen sich laut DATEV Seismograf.

Frühzeitige Entscheidung des DATEV-Aufsichtsrats

12.07.24 - Dr. Markus Algner wird ab 1. Juli 2025 Mitglied des Vorstands.

Weiteres Wachstum und Aufbruchstimmung bei DATEV

12.07.24 - Cloud, E-Rechnung und KI bestimmen die Agenda.

DATEV Challenge Roth: Gemeinsam ins Ziel

04.07.24 - DATEV zum elften Mal Titelsponsor des Rother Triathlons.

Name Max-Morlock-Stadion bleibt bis Ende 2026 erhalten

02.07.24 - Partnerschaft zwischen der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und DATEV ermöglicht Kontinuität.

Weitere Amtszeit für Vorsitzenden des DATEV-Aufsichtsrats

28.06.24 - Genossenschaftliche Vertreterversammlung bestimmt drei Aufsichtsräte.

Für mehr Vielfalt bei der Finanzberichterstattung

11.06.24 - DATEV und aumico unterstützen bei der Individualisierung von Jahresabschlüssen.

DATEV feiert den Tag des Laufens mit Event am IT-Campus

06.06.24 - Gemeinsame Bewegung und Engagement für die Umwelt.

Bücherschau: Ratgeber Gehaltsextras, 10. Auflage

27.05.24 - Möglichkeiten der Entgeltoptimierung / Unterstützung bei der Beschäftigtensuche und -bindung.

Auf dem Weg zur papierlosen Anwaltskanzlei

29.05.24 - Mit dem DATEV Anwalt Komfortpaket zu digitalen Abläufen.

Gemeinsame Fachkräfteinitiative von BStBK, DStV und DATEV beim DEUTSCHEN STEUERBERATERKONGRESS vorgestellt

13.05.24 - Kampagnen für die Zielgruppen Generation Z und Kanzleien.

Bücherschau: Elektronische Kassenführung – auf den Punkt gebracht

03.05.24 - Alles Wichtige rund um die elektronische Kassenführung.

Der German Legal Tech Hub begrüßt DATEV als neues Mitgliedsunternehmen in seiner Community

26.04.24 - Kooperation mit Mehrwert für das Rechtswesen.

Bücherschau: Immobilien in der Nachfolgeplanung

25.03.24 - Immobilienvermögen rechtssicher und effektiv übertragen.

Gesetzliche Vorgabe mit Effizienzbooster

22.03.24 - E-Rechnungspflicht im Wachstumschancengesetz beschlossen.

DATEV zeigt solides Wachstum in allen Bereichen

22.03.24 - Umsatz steigt auf 1,44 Milliarden Euro, Belegschaft wächst um mehr als 300 Beschäftigte.

Mit KI-gestützten Gehaltsprognosen Fachkräfte gewinnen

04.03.24 - DATEV Personal-Benchmark online errechnet den Marktwert von potenziellen und aktuellen Mitarbeitenden.

DATEV übernimmt Mehrheit an b4value.net

04.03.24 - IT-Dienstleister erschließt sich bewährte Technologie für sicheren digitalen Austausch von Geschäftsdokumenten.

150.000 Euro für besondere Förderprojekte

15.02.24 - DATEV-Weihnachtsspende geht an 23 gemeinnützige Projekte in ganz Deutschland.

Mit neuen Features: Einkommensteuererklärung digital und unkompliziert mit KLARTAX erledigen

22.01.24 - Anbindung an das Bankkonto und vorausgefüllte Steuererklärung.

