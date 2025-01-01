Nürnberg, 15. Februar 2024: Kindern, Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren mit besonderen und individuellen Förderbedarfen Glücksmomente schenken – dafür setzt sich die DATEV eG mit ihrer Weihnachtsspende auch in diesem Jahr wieder ein und unterstützt gemeinnützige Projekte im gesamten Bundesgebiet.

Zur DNA und zur Nachhaltigkeitsstrategie von DATEV zählt die Verantwortung für die Gesellschaft. Das IT-Unternehmen leistet aus diesem Grund gemeinsam mit seinen Mitgliedern auch einen Beitrag für die Inklusion, indem es Menschen mit besonderen Förderbedarfen im Blick hat. Bei der Weihnachtsspende können daher die Mitglieder der Genossenschaft mit großem Engagement betriebene Projekte aus ganz Deutschland vorschlagen, welche im Anschluss von DATEV unterstützt werden. Die Spendensumme von 150.000 Euro geht dieses Jahr an 21 regionale Initiativen sowie an zwei Leuchtturmprojekte in insgesamt zwölf Bundesländern.

Am 14. Februar 2024 überreichten Dr. Markus Algner, Member of the Executive Board und Head of Finance and Sustainability der DATEV eG, sowie Simone Wastl, Member of the Executive Board und Head of Corporate Communications bei DATEV, die Spendenschecks im DATEV IT-Campus. „Mit unserer Weihnachtsspende helfen wir seit über 30 Jahren gemeinsam mit unseren Mitgliedern Menschen mit besonderen Förderbedarfen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder großartige Initiativen unterstützen können“, so Markus Algner.