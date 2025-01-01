Nürnberg, 15. Februar 2024: Kindern, Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren mit besonderen und individuellen Förderbedarfen Glücksmomente schenken – dafür setzt sich die DATEV eG mit ihrer Weihnachtsspende auch in diesem Jahr wieder ein und unterstützt gemeinnützige Projekte im gesamten Bundesgebiet.
Zur DNA und zur Nachhaltigkeitsstrategie von DATEV zählt die Verantwortung für die Gesellschaft. Das IT-Unternehmen leistet aus diesem Grund gemeinsam mit seinen Mitgliedern auch einen Beitrag für die Inklusion, indem es Menschen mit besonderen Förderbedarfen im Blick hat. Bei der Weihnachtsspende können daher die Mitglieder der Genossenschaft mit großem Engagement betriebene Projekte aus ganz Deutschland vorschlagen, welche im Anschluss von DATEV unterstützt werden. Die Spendensumme von 150.000 Euro geht dieses Jahr an 21 regionale Initiativen sowie an zwei Leuchtturmprojekte in insgesamt zwölf Bundesländern.
Am 14. Februar 2024 überreichten Dr. Markus Algner, Member of the Executive Board und Head of Finance and Sustainability der DATEV eG, sowie Simone Wastl, Member of the Executive Board und Head of Corporate Communications bei DATEV, die Spendenschecks im DATEV IT-Campus. „Mit unserer Weihnachtsspende helfen wir seit über 30 Jahren gemeinsam mit unseren Mitgliedern Menschen mit besonderen Förderbedarfen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder großartige Initiativen unterstützen können“, so Markus Algner.
Unterstützung für krebskranke Kinder
Einer der beiden größten Spendenbeträge geht mit 20.000 Euro an die Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V., welcher betroffenen Kindern die Chance auf eine Zukunft ohne Spätfolgen ermöglichen möchte. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensumstände der Kinder zu verbessern, Unterstützung bei der medizinischen Versorgung zu leisten und die Forschung in diesem Bereich voranzutreiben.
Mit weiteren 20.000 Euro unterstützt DATEV den Elternhilfe für krebskranke Kinder e. V. in Leipzig. Der gemeinnützige Verein wurde von betroffenen Eltern gegründet und unterstützt an Krebs erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien mit vielfältigen psychologischen Angeboten beim Kampf gegen den Krebs.
„Diese beiden Projekte stehen exemplarisch für Einrichtungen oder Vereine, die Kindern und deren Angehörigen in einer solch schwierigen Situation Halt geben können. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass betroffene Kinder und deren Familien in dieser herausfordernden Phase die Möglichkeit haben, die Hilfe zu erfahren, die sie benötigen“, würdigt DATEV-Geschäftsleitungsmitglied Markus Algner die beiden Leuchtturmprojekte.
Daneben erhalten unter anderem das Autismus-Therapiezentrum Netphen gGmbH in Unglinghausen, der Kreativhaus e.V. in Karlsruhe, der KinderEngel RheinMain e. V. in Frankfurt und die Stiftung “Deutschland Schwimmt” in Postbauer-Heng finanzielle Unterstützung. Eine komplette Übersicht der 2023 geförderten Einrichtungen und Projekte steht unter dem unten genannten Link zur Verfügung.
Die Herzensprojekte der DATEV-Mitarbeitenden
„Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es ein Anliegen, Projekte zu unterstützen, die Personen mit Einschränkungen Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Sie haben daher erneut über ihre fünf Herzensprojekte abgestimmt, die genau das ermöglichen“, so Geschäftsleitungsmitglied Simone Wastl. Diese erhalten jeweils 5.000 Euro. Darunter die Einrichtung Angehörigenberatung e. V. Nürnberg, die im Jahr 2024 für Töchter und Söhne von Menschen mit Demenz im jüngeren Lebensalter, d. h. vor Eintritt in den Ruhestand, viermal im Jahr ein Treffen plant. Über eine Zuwendung dürfen sich ebenfalls die ASB-WunderKinder gGmbH in Schwarzenbruck, das Franken Hospiz Bamberg gGmbH, der Herzenswünsche e. V. in Münster sowie der Kinderklinikkonzerte e. V. in Magdeburg freuen.
Über die DATEV-Weihnachtsspende
Seit über 30 Jahren verzichtet DATEV auf klassische Weihnachtsgeschenke und Grußkarten und spendet das eingesparte Geld an soziale Einrichtungen. Mehr als 5,6 Millionen Euro kamen mittlerweile für Projekte zusammen, die Kindern, Jugendlichen und Senioren und Seniorinnen mit Einschränkungen Hilfe zur Selbsthilfe bieten.
Kurzprofile der geförderten Einrichtungen und Projekte zum Download: