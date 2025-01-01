Die Ware ist bei der zufriedenen Kundschaft eingetroffen, alle Leistungen sind erbracht. Nur eines fehlt noch: die Bezahlung. Denn vor der Einnahme steht die Rechnungsstellung. Diese Aufgabe erscheint auf den ersten Blick banal, wirft bei genauerem Hinsehen aber oft Zweifelsfragen auf. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer schieben daher die Rechnungsstellung vor sich her, insbesondere auch unter dem Aspekt der E-Rechnung. Die Umstellung auf elektronische Rechnungen erfordert zwar zunächst häufig eine Veränderung eingeführter Abläufe – bietet andererseits aber Chancen auf neue Strukturen, die von Routinetätigkeiten entlasten.

Dieser Praxisratgeber ist ein umfassender Leitfaden zum Thema E-Rechnungen und berücksichtigt die Vorgaben der Finanzverwaltung aus dem BMF-Schreiben vom 15.10.2024. Checklisten nennen alle Punkte, die bei der Einführung der E-Rechnung im Unternehmen beachtet werden müssen. Zudem wird auf alle Besonderheiten im Zusammenhang mit einer Rechnungsstellung ins Ausland oder bei einer Teilrechnung wegen Mängelbeanstandung hingewiesen. Auch auf das gerade für kleinere Unternehmen wichtige Thema Umsatzsteuer wird ausführlich eingegangen.