Nürnberg, 15. August 2024: Mit dem Automatisierungsservice Bank erweitert die DATEV eG die Reihe der Lösungen, die Steuerberatungskanzleien mittels Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Finanzbuchführung unterstützen. Der neue Service analysiert die Informationen aus elektronisch bereitgestellten Bankkontoumsätzen und erzeugt daraus Vorschläge vor allem für Sachkontobuchungen. Dazu greift das System auf die im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Buchführungsdaten des jeweiligen Unternehmens zu und verwendet die Buchungen der Vergangenheit, um Kontoumsätze zu klassifizieren.

Die Buchungsvorschläge werden dann direkt an das Programm Kanzlei-Rechnungswesen in der Steuerberatungskanzlei übergeben. Auf Basis einfacher Symbole lässt sich dabei schnell erfassen, wo wegen fehlender oder nicht eindeutiger Daten ein manueller Eingriff erforderlich ist, beziehungsweise eine zusätzliche Kontrolle empfohlen wird. So führt der Automatisierungsservice den Anwender gezielt zu den Buchungsfeldern und -vorschlägen, die noch zu bearbeiten sind. Aus den in die DATEV-Cloud zurückgesendeten Buchungen und Korrekturen lernt die KI permanent weiter und kann ihre Zuordnungsquote stetig optimieren.