Nürnberg, 15. August 2024: Mit dem Automatisierungsservice Bank erweitert die DATEV eG die Reihe der Lösungen, die Steuerberatungskanzleien mittels Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Finanzbuchführung unterstützen. Der neue Service analysiert die Informationen aus elektronisch bereitgestellten Bankkontoumsätzen und erzeugt daraus Vorschläge vor allem für Sachkontobuchungen. Dazu greift das System auf die im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Buchführungsdaten des jeweiligen Unternehmens zu und verwendet die Buchungen der Vergangenheit, um Kontoumsätze zu klassifizieren.
Die Buchungsvorschläge werden dann direkt an das Programm Kanzlei-Rechnungswesen in der Steuerberatungskanzlei übergeben. Auf Basis einfacher Symbole lässt sich dabei schnell erfassen, wo wegen fehlender oder nicht eindeutiger Daten ein manueller Eingriff erforderlich ist, beziehungsweise eine zusätzliche Kontrolle empfohlen wird. So führt der Automatisierungsservice den Anwender gezielt zu den Buchungsfeldern und -vorschlägen, die noch zu bearbeiten sind. Aus den in die DATEV-Cloud zurückgesendeten Buchungen und Korrekturen lernt die KI permanent weiter und kann ihre Zuordnungsquote stetig optimieren.
Aufteilung von Umsätzen möglich
Darüber hinaus ist der Automatisierungsservice Bank in der Lage, Buchungen automatisch aufzuteilen. Dazu interpretiert er Informationen aus der Zeile Verwendungszweck in den Kontenbewegungsdaten. Aus den Umsatzinformationen von Darlehenszahlungen kann er beispielsweise Buchungsvorschläge sowohl für den Zinsaufwand als auch für die Tilgungsrate erstellen. So hilft der Automatisierungsservice Bank dabei, die Tätigkeiten rund um Erfassung und Überwachung der Finanzbuchführung im Zusammenspiel von Unternehmen und Kanzleien effizienter zu gestalten. Voraussetzung für den Einsatz des Automatisierungsservice Bank ist die Nutzung der bewährten RZ-Bankinfo oder des EBICS-Einzelverfahrens (DATEV Bankdatenservice) der DATEV. Darüber werden die Bankkonteninformationen von den Finanzinstituten eingesammelt und ins DATEV-Rechenzentrum geholt.
Der Automatisierungsservice Bank ist der zweite KI-gestützte DATEV Automatisierungsservice im Rechnungswesen und ergänzt den bereits etablierten Automatisierungsservice Rechnungen. Diesen nutzen inzwischen mehr als 5.500 Kanzleien für die Bearbeitung der Ein- und Ausgangsrechnungen von insgesamt über 56.000 Unternehmen. Dahinter stehen etwa 5,5 Millionen erzeugte Buchungsvorschläge, die der Cloud-Service durchschnittlich automatisiert im Monat generiert. Beide Services greifen ineinander und sorgen so für ein optimiertes Ergebnis.