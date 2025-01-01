Nürnberg, 04.03.2024: Die Lösung Personal-Benchmark online des IT-Dienstleisters DATEV eG erstellt mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) und auf Basis von anonymisierten Echtdaten fundierte Einschätzungen über marktübliche Gehälter. Grundlage dafür sind die Lohnabrechnungen von mehr als 14 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus rund 1,5 Millionen Unternehmen, die monatlich im DATEV-Rechenzentrum verarbeitet werden.
DATEV setzt damit Maßstäbe hinsichtlich der Nutzung und Anonymisierung von großen Datenmengen. Im Rahmen des genossenschaftlichen Prinzips von DATEV profitieren alle Kunden gleichermaßen von den neuen Möglichkeiten der Analyse großer Datenmengen. Jede Kanzlei und jedes Unternehmen entscheidet unabhängig, ob die eigenen Daten anonymisiert für die gemeinschaftliche Nutzung bereitgestellt werden. Im Ergebnis können Arbeitgeber im Wettbewerb um hochqualifizierte Fachkräfte über DATEV Personal-Benchmark online detaillierte Daten aus dem Arbeitsmarkt für ihre Personalbeschaffung und Mitarbeiterbindung gewinnen.
Individuelle Datenanalyse
Personal-Benchmark online bietet die Möglichkeit einer individuellen Datenanalyse im Bereich Löhne und Gehälter im Vergleich zum Markt. Die Anwendung verwendet KI, um eine Prognose für den Marktwert eines Mitarbeitenden oder Bewerbenden (Jahresbrutto) zu erstellen. Dazu fließen neben den anonymisierten Echtdaten externe Branchenreports in die Berechnung ein. Die Gehaltsvergleiche werden übersichtlich und visuell in Form von Grafiken präsentiert. Zusätzlich zu den reinen Berufsangaben können bei der Recherche auch weitere Parameter wie der genaue Standort auf Postleitzahlebene, die Unternehmensbranche, die Größe eines Unternehmens anhand der Mitarbeiterzahl, die Berufserfahrung, die Ausbildungsabschlüsse und die Betriebszugehörigkeit in die Analyse integriert werden.
Die Idee für dieses Produkt entstand in einem internen Ideenwettbewerb und wurde von einem kleinen Team von DATEV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern bis zur Produktreife vorangetrieben. DATEV legt besonderen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kunden im Umgang mit den bereitgestellten Daten. Die Datenverarbeitung erfolgt datenschutzkonform und entsprechend der DATEV-Datenethik-Leitlinie, wodurch eine Rückverfolgbarkeit der Daten auf einzelne Personen, Unternehmen oder Kanzleien ausgeschlossen ist.
Lohn- und Personalkompetenz mit DATEV
Neben Personal-Benchmark online bietet DATEV eine Vielzahl von Produkten rund um das Personalmanagement. So können Unternehmen ihren Beschäftigten beispielsweise über das Portal DATEV Arbeitnehmer online Lohn- und Gehaltsdokumente digital zur Verfügung stellen. Der umständliche Postversand entfällt damit und die Mitarbeitenden haben auch mobil Zugriff auf ihre Abrechnungen.
Insbesondere die zahlreichen DATEV-Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen sind zudem auf die Bedürfnisse in den verschiedenen Branchen zugeschnitten, beispielsweise dem Bauhaupt- und -nebengewerbe, dem Gerüstbau, den sozialen Diensten sowie dem Garten- und Landschaftsbau. Die Lösung DATEV Lohnabrechnung comfort bietet zusätzlich unter anderem die Möglichkeit, tarifgebundene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach, flexibel und effizient abzurechnen.
Über den DATEV-Marktplatz finden Personalverantwortliche weitere Lösungen von DATEV-Partnern mit technisch geprüften Schnittstellen zur DATEV-Software, zum Beispiel Anbieter von Benefitmanagement-Lösungen. Damit lassen sich Gehaltsextras und Sachzuwendungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv gestalten und effizient abrechnen, um so die qualifizierten Fachkräfte möglichst lange und mit hoher Motivation für ihre Tätigkeit im Unternehmen zu halten. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn die Daten aus DATEV Personal-Benchmark online zeigen, dass am Arbeitsmarkt hohe Gehälter geboten werden.