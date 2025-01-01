Nürnberg, 04.03.2024: Die Lösung Personal-Benchmark online des IT-Dienstleisters DATEV eG erstellt mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) und auf Basis von anonymisierten Echtdaten fundierte Einschätzungen über marktübliche Gehälter. Grundlage dafür sind die Lohnabrechnungen von mehr als 14 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus rund 1,5 Millionen Unternehmen, die monatlich im DATEV-Rechenzentrum verarbeitet werden.

DATEV setzt damit Maßstäbe hinsichtlich der Nutzung und Anonymisierung von großen Datenmengen. Im Rahmen des genossenschaftlichen Prinzips von DATEV profitieren alle Kunden gleichermaßen von den neuen Möglichkeiten der Analyse großer Datenmengen. Jede Kanzlei und jedes Unternehmen entscheidet unabhängig, ob die eigenen Daten anonymisiert für die gemeinschaftliche Nutzung bereitgestellt werden. Im Ergebnis können Arbeitgeber im Wettbewerb um hochqualifizierte Fachkräfte über DATEV Personal-Benchmark online detaillierte Daten aus dem Arbeitsmarkt für ihre Personalbeschaffung und Mitarbeiterbindung gewinnen.