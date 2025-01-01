Nürnberg 21.11.2024: In diesem Jahr hat die Verleihung des Dr.-Heinz-Sebiger-Preises einen Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI). Preisträgerin ist Prof. Dr. Sandra Zilker, die sich in ihrer Promotionsarbeit mit dem Einsatz von Deep Learning für die Vorhersage und Überwachung von Geschäftsprozessen befasst hat. Die von ihr dafür entwickelten Techniken vereinen präzise Vorhersagen über den weiteren Verlauf eines Geschäftsprozesses mit Verständlichkeit und Transparenz für die Anwender und konnten so die Jury überzeugen. Bereits zum siebten Mal wurde die mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro dotierte Auszeichnung vergeben, mit der die DATEV-Stiftung Zukunft jährlich herausragende Promotionsarbeiten prämiert.
Foto: Verleihung des Dr.-Heinz-Sebiger-Preises 2024 der DATEV-Stiftung Zukunft. V. l. n. r.: Jury-Mitglied und Laudatorin Prof. Dr. Susanne Schmidt-Pfeiffer, Dr. Markus Algner (Vorstandsmitglied DATEV-Stiftung) Preisträgerin Prof. Dr. Sandra Zilker, Dr. Sebastian Sprenger (Vorstandsmitglied DATEV-Stiftung), Prof. Dr. Peter Krug (Vorstandsvorsitzender DATEV-Stiftung)
Einen Schwerpunkt legt Sandra Zilker in ihrer Arbeit „Deep Learning for Predictive Business Process Monitoring – Design, Implementation and Evaluation of Accurate and Understandable Techniques“ auf die Balance zwischen Genauigkeit und Interpretierbarkeit der Deep-Learning-Modelle. So meistert sie die Herausforderung, komplexe KI-Modelle für menschliche Nutzer nachvollziehbar zu machen. Dafür implementiert sie verschiedene Modelle und evaluiert deren Leistung in realen Unternehmensumgebungen. Zudem untersucht sie, welche Faktoren den Erfolg dieser Technologien beeinflussen. Abschließend liefert die Arbeit praktische Empfehlungen zur Integration von Deep Learning in Unternehmen, um Geschäftsprozesse effizienter und aktiver zu überwachen.
Den Preis überreichte der Vorstand der DATEV-Stiftung Zukunft, bestehend aus Prof. Dr. Peter Krug, Dr. Markus Algner und Dr. Sebastian Sprenger, im Beisein von mehr als 100 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sowie Kuratorium und Projektpartnern der Stiftung. Neben der Preisträgerin und ihrer Leistung gab es in diesem Jahr auch noch ein Jubiläum zu feiern. So war der Festakt gleichzeitig der Anlass, das bereits zehnjährige Bestehen der DATEV-Stiftung Zukunft zu würdigen. Seit 2014 unterstützt die Unternehmensstiftung der DATEV eG nun schon gemeinnützige Projekte in den Bereichen digitale Berufs- und Arbeitswelt, IT-Sicherheit und Datenschutz sowie digitale Vernetzung und Kooperationen.
In dieser Zeit konnten Projekte von 33 Organisationen aus dem gesamten Bundesgebiet von Förderzuwendungen in Höhe von insgesamt rund drei Millionen Euro profitieren, die vom Kernanliegen der Genossenschaft als IT-Dienstleister der steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden und rechtsberatenden Berufe inspiriert sind. Dabei setzt sich die Stiftung stets für eine menschenzentrierte digitale Transformation ein und engagiert sich getreu dem Leitmotiv „Der Mensch im Mittelpunkt der Digitalisierung – Deshalb fördern wir heute für die Kompetenzen von Morgen“ für eine vernetzte und kooperative Zukunft ein.
Über den Dr.-Heinz-Sebiger-Preis
Den Dr.-Heinz-Sebiger-Preis vergibt die DATEV-Stiftung Zukunft in jährlichem Turnus. Bewerben können sich Promovierende, deren Arbeit einen Aspekt aus dem Förderumfeld der Stiftung behandelt. Das Themenspektrum umfasst die Bereiche Digitale Berufswelt, IT-Sicherheit und Digitale Vernetzung. Die Auswahl trifft eine Jury, die sich aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der relevanten Themenfelder zusammensetzt.
Einreichen können Interessente ihre Arbeiten schriftlich über ein Formular auf der Website der Stiftung www.datev-stiftung.de. Die Abgabe muss bis zum 31. Mai des Jahres erfolgen, in dem sie für die Preisvergabe berücksichtigt werden soll. Neben dem passenden Forschungsthema ist noch ein zeitliches Kriterium zu erfüllen: Die Arbeit muss im laufenden oder vorhergehenden Kalenderjahr begutachtet und veröffentlicht worden sein.
Über DATEV-Stiftung Zukunft
Die DATEV-Stiftung Zukunft ist eine gemeinnützige Stiftung in Trägerschaft der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, Fürth, die sich der Förderung und Fortentwicklung von Maßnahmen in den Bereichen „Digitale Arbeitswelt“, „IT-Sicherheit und Datenschutz“ sowie „Digitale Vernetzung und Kooperation“ widmet. Sie wurde 2014 von der DATEV eG gegründet, um nachhaltig Projekte aus allen Bereichen zu unterstützen, die vom Kernanliegen der Genossenschaft als IT-Dienstleister der steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden und rechtsberatenden Berufe inspiriert sind.