Einen Schwerpunkt legt Sandra Zilker in ihrer Arbeit „Deep Learning for Predictive Business Process Monitoring – Design, Implementation and Evaluation of Accurate and Understandable Techniques“ auf die Balance zwischen Genauigkeit und Interpretierbarkeit der Deep-Learning-Modelle. So meistert sie die Herausforderung, komplexe KI-Modelle für menschliche Nutzer nachvollziehbar zu machen. Dafür implementiert sie verschiedene Modelle und evaluiert deren Leistung in realen Unternehmensumgebungen. Zudem untersucht sie, welche Faktoren den Erfolg dieser Technologien beeinflussen. Abschließend liefert die Arbeit praktische Empfehlungen zur Integration von Deep Learning in Unternehmen, um Geschäftsprozesse effizienter und aktiver zu überwachen.

Den Preis überreichte der Vorstand der DATEV-Stiftung Zukunft, bestehend aus Prof. Dr. Peter Krug, Dr. Markus Algner und Dr. Sebastian Sprenger, im Beisein von mehr als 100 Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sowie Kuratorium und Projektpartnern der Stiftung. Neben der Preisträgerin und ihrer Leistung gab es in diesem Jahr auch noch ein Jubiläum zu feiern. So war der Festakt gleichzeitig der Anlass, das bereits zehnjährige Bestehen der DATEV-Stiftung Zukunft zu würdigen. Seit 2014 unterstützt die Unternehmensstiftung der DATEV eG nun schon gemeinnützige Projekte in den Bereichen digitale Berufs- und Arbeitswelt, IT-Sicherheit und Datenschutz sowie digitale Vernetzung und Kooperationen.

In dieser Zeit konnten Projekte von 33 Organisationen aus dem gesamten Bundesgebiet von Förderzuwendungen in Höhe von insgesamt rund drei Millionen Euro profitieren, die vom Kernanliegen der Genossenschaft als IT-Dienstleister der steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden und rechtsberatenden Berufe inspiriert sind. Dabei setzt sich die Stiftung stets für eine menschenzentrierte digitale Transformation ein und engagiert sich getreu dem Leitmotiv „Der Mensch im Mittelpunkt der Digitalisierung – Deshalb fördern wir heute für die Kompetenzen von Morgen“ für eine vernetzte und kooperative Zukunft ein.