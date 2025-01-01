Nürnberg/Hannover, 26. April 2024: Der German Legal Tech Hub hat mit dem renommierten Softwareanbieter und IT-Dienstleister DATEV ein neues Partnerunternehmen gewonnen, das mehr als 620.000 Kunden aus den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung Rechtsberatung und Mittelstand betreut. Ziel der Kooperation ist es, fundiertes Expertenwissen mit neuen Technologien und Anwendungen zusammenzubringen.

„Mit DATEV begrüßen wir ein Unternehmen, das für seine millionenfachen Kundeninteraktionen und seinen Beitrag zur Digitalisierung im Rechtswesen bekannt ist“, betont Thorsten Ramus, Co-Founder des GLTH. „Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unseren Mitgliedern und Partnern im Rechtssektor innovative, erprobte und benutzerfreundliche Technologielösungen vorzustellen.“

Als ein Zeichen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit wird in diesem Jahr die GLTH-Roadshow 2024 unter anderem bei DATEV in Nürnberg zu Gast sein. Dieses neue Format soll den direkten Austausch zwischen Fachleuten fördern und neueste Entwicklungen im Bereich Legal Tech präsentieren. „Die Roadshow in Kooperation mit dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium wird nicht nur unsere neuesten Innovationen vorstellen, sondern auch eine Plattform für Diskussionen und Netzwerkbildung bieten“, fügt Thorsten Ramus hinzu.

Mit der Partnerschaft bekräftigen beide Organisationen ihr Engagement für Innovation und ihre Vision, die Rechtsbranche durch den Einsatz von Technologie zukunftssicher zu gestalten. „Gemeinsam mit dem German Legal Tech Hub werden wir die Rechtsberatung weiter auf ihrem Weg der digitalen Transformation begleiten und unterstützen“, erklärt Dr. Michael Wagner, Leiter des Geschäftsbereichs DATEV Anwalt. „Beispielsweise werden wir in sogenannten „Topic Groups“ gemeinsam mit Kanzleien, Legal Tech-Anbietern und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen konkrete Fragestellungen zum Thema Change Management in der Branche bearbeiten. Natürlich steht auch die weitere Vernetzung zwischen Berufsstand und Lösungsanbietern im Vordergrund.“