Die Digitalisierung bietet vor allem für Inhaberinnen und Inhaber kleiner Unternehmen Chancen und Herausforderungen. Nach Corona wirken Künstliche Intelligenz und die Einführung der E-Rechnung als Katalysator hin zu digitalen Prozessen.

Dieses Buch ist eine wertvolle Unterstützung dabei, sich strukturiert mit der Digitalisierung des eigenen Betriebs zu befassen. Es dient als Rat- und Ideengeber und ist ein Chancen-Bewusstmacher für Unternehmen aller Branchen.

Es beschreibt ein pragmatisches Vorgehensmodell, das bereits gemeinsam von Unternehmen und deren Steuerkanzleien verprobt wurde. Damit das Modell für das eigene Unternehmen gleich umgesetzt werden kann, stehen die benötigten Materialien zum Download zur Verfügung.

Zudem zeigen zahlreiche Praxisbeispiele einer Reihe von kleinen Unternehmen auf, wie die Digitalisierung in der Praxis funktionieren kann und welche positiven Effekte in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit und den Fachkräftemangel erzielt werden.