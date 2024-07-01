Die Digitalisierung ist Chance und Herausforderung vor allem für Inhaber kleiner Unternehmen. Nach Corona wirken künstliche Intelligenz und die Einführung der E-Rechnung als Katalysator.

Dieses Buch bietet dabei eine wertvolle Unterstützung, sich strukturiert mit der Digitalisierung des eigenen Betriebs zu befassen. Es dient als Rat- und Ideengeber und ist ein Chancen-Bewusstmacher für Unternehmen aller Branchen.

Dem Leser wird ein pragmatisches Vorgehensmodell an die Hand gegeben, das bereits gemeinsam mit Unternehmern und deren Steuerberatern verprobt wurde. Damit das Modell für das eigene Unternehmen gleich umgesetzt werden kann, stehen die benötigten Materialien für den Leser zum Download zur Verfügung.