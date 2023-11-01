Das Fachbuch vermittelt neben fundiertem, theoretischem Wissen auch die Grundlagen der DATEV-Finanzbuchführung. Es ist damit für Einsteiger gleichermaßen geeignet wie für Leser, die bereits mit der Finanzbuchführung vertraut sind.

Das Buch richtet sich sowohl an Beschäftigte von Steuerberatungskanzleien als auch an alle Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Finanzbuchführung im eigenen Unternehmen erstellen und dabei auf die Unterstützung ihrer Steuerberaterin oder ihres Steuerberaters nicht verzichten wollen.

Mit der 8. Auflage wurden die aktuellen gesetzlichen Änderungen sowie neue Programmfunktionen eingearbeitet oder geändert. Zudem wurden die Buchungsbeispiele an die aktuelle Version der Software DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen angepasst.

Bei Detailfragen, auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen, unterstützt Sie Ihre Steuerberatungskanzlei.

