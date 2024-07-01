So nutzen Sie die Digitalisierung für Ihr Unternehmen, 3. Auflage (E-Book)
- Disziplinen der Digitalisierung kennenlernen
- Vorgehensmodell zur Ermittlung des Handlungsbedarfs und des digitalen Reifegrads eines Unternehmens
- Best-Practice-Beispiele
Erscheinungstermin: Juli 2024
Beschreibung
Die Digitalisierung ist Chance und Herausforderung vor allem für Inhaber kleiner Unternehmen. Nach Corona wirken künstliche Intelligenz und die Einführung der E-Rechnung als Katalysator.
Dieses Buch bietet dabei eine wertvolle Unterstützung, sich strukturiert mit der Digitalisierung des eigenen Betriebs zu befassen. Es dient als Rat- und Ideengeber und ist ein Chancen-Bewusstmacher für Unternehmen aller Branchen.
Dem Leser wird ein pragmatisches Vorgehensmodell an die Hand gegeben, das bereits gemeinsam mit Unternehmern und deren Steuerberatern verprobt wurde. Damit das Modell für das eigene Unternehmen gleich umgesetzt werden kann, stehen die benötigten Materialien für den Leser zum Download zur Verfügung.
Zudem zeigen zahlreiche Praxisbeispiele einer Reihe von kleinen Unternehmen auf, wie die Digitalisierung in der Praxis funktionieren kann und welche positiven Effekte in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit und den Fachkräftemangel erzielt werden.
Für Detailfragen, auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen, ist immer Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater der richtige Ansprechpartner.
Autor
Thorsten Hesse
Dipl.-Betriebswirt, Fachberater, DATEV eG, Nürnberg
Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Frankfurt mit Schwerpunkt Marketing war Thorsten Hesse vier Jahre lang als Marketing-Assistent und Consultant bei einer Unternehmensberatung für Marketing, Vertrieb und IT tätig. Anschließend wechselte er 1994 zur DATEV eG. Seine Hauptaufgabe liegt in der Beratung von StB/WP-Gesellschaften und Mandanten. Zusätzlich hält Thorsten Hesse Vorträge zu den Themen Branchentrends und Strategieentwicklung, Prozessentwicklung und Qualitätsmanagement, Kanzleimarketing, Entwicklung und Umsetzung von Vertriebs- und Vermarktungskonzepten sowie Projektleitung. Er ist außerdem Lehrbeauftragter an der Hochschule München für Unternehmensgründung/-führung.
