Nürnberg, 12. Juli 2024: Die wirtschaftlichen Aussichten der Unternehmen in Deutschland hellen sich leicht auf. Das ergibt sich aus den Einschätzungen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern in der aktuellen Welle der Studie DATEV Seismograf. Prognostizierten im Herbst 2023 noch 20 Prozent der Berater für das kommende halbe Jahr eine positive Geschäftsentwicklung ihrer Mandanten, ist dieser Wert nun auf 29 Prozent gestiegen. Dieser leichte Aufwärtstrend darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Unternehmen sich nach wie vor großen Herausforderungen gegenübersehen.

Vor allem Überregulierung und Bürokratie sowie der Fachkräftemangel beeinträchtigen sie nach wie vor in hohem Maß. Mehr als drei Viertel der Berater sehen ihre Mandanten davon betroffen. Etwas weniger drückend wird aktuell die Belastung durch Inflation sowie steigende Zinsen und Finanzierungskosten wahrgenommen. Sah im Herbst 2023 noch knapp die Hälfte der Kanzleien ihre Mandantschaft von diesen Problemen betroffen, sind es jetzt jeweils noch rund 40 Prozent. Nicht verändert hat sich allerdings der Anteil der Unternehmen, die von den Beratern als existenzgefährdet eingestuft werden. Er hält sich stabil bei sieben Prozent. Beim Blick aufs eigene Geschäft in den Kanzleien ist ebenfalls wenig Bewegung zu spüren: Die wirtschaftliche Situation schätzen die Berater weiterhin überwiegend positiv ein.