Unsere letzte Befragung hatte ergeben, dass sich der Berufsstand dem Thema Künstliche Intelligenz äußerst behutsam und mit Bedacht nähert, nicht zuletzt deshalb, weil viele rechtliche Fragen in diesem Zusammenhang noch offen sind. Gleichwohl wurde und wird KI in der Steuerberatung durchaus als Hoffnungsträger betrachtet, etwa um künftig mittels Automatisierung die Folgen des Fachkräftemangels abzufedern, Prozesse zu verschlanken oder den Aufwand durch bürokratische Vorgaben zu reduzieren. Wie haben sich die Einstellungen und Erwartungen seit der Erhebung im letzten Herbst verändert? Das Ergebnis: Der Berufsstand nimmt sich dieses Themas verstärkt an. Die Zahl der Berater, die von sich sagen, sich gut mit dem Thema auszukennen, hat sich im letzten halben Jahr von 5 % auf 10 % verdoppelt, und 44 % der Berater geben inzwischen an, auf diesem Felde zumindest grundlegende Kenntnisse zu haben.

9 % der Kanzleien nutzen KI heute schon regelmäßig im beruflichen Kontext (Herbst 2023: 6 %) und bereits 32 % (Herbst 2023 25 %) haben eigene Erfahrungen mit bestimmten Tools gemacht. Interessant ist auch, dass bei den Gründen für die Nichtnutzung von KI-Tools weniger grundsätzliche als vielmehr praktische Hindernisse ins Feld geführt werden: Zeitmangel für eine eingehendere Beschäftigung (72 %), mangelndes Fachwissen (50 %) und Unsicherheiten bei der rechtlichen Einordnung (40 %) führen die Liste der Gründe an. Auf der anderen Seite wird das Potenzial der generativen KI vor allem bei der Effizienzsteigerung bei Rechercheaufgaben (55 %), der Erstellung von Textinhalten für die schriftliche Kommunikation (54 %) und der Vorbereitung von Beratungsgesprächen (36 %) sehr klar gesehen. Entsprechend halten auch 57 % der Befragten den Aufbau von KI-Expertise im Hinblick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kanzlei für wichtig.

Wie kaum anders zu erwarten, ist von allen KI-Werkzeugen ChatGPT das bekannteste. Vier von fünf Berufsträgern kennen es, rund die Hälfte hat es bereits einmal genutzt, beziehungsweise ausprobiert. An zweiter Stelle steht bereits die DATEV-KI-Werkstatt mit einer Bekanntheit von 58% und einer Nutzung von 28%, eine Plattform, auf der Mitglieder, Solution Partner, Kammern und Berufsverbände die Möglichkeiten generativer Künstlicher Intelligenz anhand von Prototypen testen können. All diese Beobachtungen lassen nur ein klares Fazit zu: Die KI wird als ein vielseitiges Instrument Einzug in die Praxis der Steuerberatung halten und in absehbarer Zukunft aus ihr nicht mehr wegzudenken sein.