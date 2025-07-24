Die Einschätzung der eigenen Geschäftslage der Steuerberaterinnen und Steuerberater zeigt einen leicht positiven Trend. Damit korreliert allerdings nach wie vor ein hohes Arbeitspensum in den Kanzleien. Um dieses zu bewältigen, setzen sie zunehmend auf generative Künstliche Intelligenz (KI). Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, sich ein wenig mit generativer KI auszukennen. Weitere 14 Prozent schätzen ihren Wissensstand sogar als gut ein. Darüber hinaus hat der KI-Einsatz im beruflichen Umfeld im Laufe des vergangenen Jahres beachtlich zugelegt. Gaben in der Befragung von 2024 noch neun Prozent an, generative KI regelmäßig einzusetzen, wird sie heute bereits von 25 Prozent genutzt.Für Effizienzgewinne sorgt generative KI demnach insbesondere bei der Recherche und schriftlichen Kommunikation. Rund zwei Drittel der Umfrageteilnehmer bestätigen dies. Darüber hinaus sehen gut die Hälfte Vorteile beim Wissensmanagement sowie bei der Vorbereitung und Durchführung von Beratungen. Entsprechend halten sechs von zehn Beratern den Aufbau von KI-Expertise für wichtig, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kanzlei zu erhalten. Knapp die Hälfte erwartet auch eine Veränderung ihrer Rolle in Richtung des Prüfens, Auswertens und Bewertens von KI-generierten Daten. Nach wie vor gibt es auch steuerliche Berater, die eine Nutzung generativer KI im beruflichen Kontext ablehnen. Ihr Anteil ist aber von 13 Prozent im Vorjahr auf nun neun Prozent gesunken.