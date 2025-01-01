Wie geht es dem steuerberatenden Berufsstand und seinen vornehmlich im Mittelstand angesiedelten Mandanten? Wie steht es um die Digitalisierung, wo liegen aktuelle Probleme und was ist nötig, um diese zu beseitigen oder zumindest ihre Auswirkungen abzumildern?

Diese Fragestellungen sind essentiell für DATEV, damit die Genossenschaft ihren Auftrag erfüllen kann, die Mitglieder bestmöglich bei ihren Aufgaben zu unterstützen.

Um dementsprechend das Ohr nah am Puls von Berufs- und Mittelstand zu haben, führt DATEV regemäßig Umfragen bei Berufsträgern durch und erhebt außerdem auf Basis anonymisierter Buchführungsdaten ein aktuelles Lagebild des Mittelstands.