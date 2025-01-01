Wie geht es dem steuerberatenden Berufsstand und seinen vornehmlich im Mittelstand angesiedelten Mandanten? Wie steht es um die Digitalisierung, wo liegen aktuelle Probleme und was ist nötig, um diese zu beseitigen oder zumindest ihre Auswirkungen abzumildern?
Diese Fragestellungen sind essentiell für DATEV, damit die Genossenschaft ihren Auftrag erfüllen kann, die Mitglieder bestmöglich bei ihren Aufgaben zu unterstützen.
Um dementsprechend das Ohr nah am Puls von Berufs- und Mittelstand zu haben, führt DATEV regemäßig Umfragen bei Berufsträgern durch und erhebt außerdem auf Basis anonymisierter Buchführungsdaten ein aktuelles Lagebild des Mittelstands.
Regelmäßige Erhebungen
DATEV-Branchenbarometer
DATEV erhebt regelmäßig einen Geschäftsklimaindex der Steuerberaterinnen und Steuerberater: Das DATEV-Branchenbarometer. Es handelt sich dabei um einen Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung der Steuerberatungsbranche in Deutschland. Der Index wird zweimal jährlich durch DATEV erhoben und von mindline energy berechnet. Die einzelnen Indexbestandteile werden in Anlehnung an die Vorgehensweise des ifo-Institutes miteinander verknüpft.
DATEV-Digitalisierungsumfrage für die Steuerberatungsbranche
Als Genossenschaft der steuerberatenden Berufe untersucht DATEV gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen mindline energy regelmäßig den Stand der Digitalisierung in den Steuerberatungskanzleien.
DATEV Seismograf
Der Veränderungsdruck aus Politik und Gesellschaft auf die mittelständische Wirtschaft hält an: Entwicklungen wie Digitalisierung, Fachkräftemangel oder die wirtschaftlichen Folgen politischer Krisen und internationaler Konflikte haben Auswirkungen auf den Energiepreis, auf Absatzmärkte, Lieferketten, Zinsniveau und Finanzierung. Vor diesem Hintergrund befragen wir turnusmäßig die steuerlichen Berater nach ihrer eine Einschätzung der Lage ihrer Mandanten, aber auch des Berufsstands selbst.
Analysen
DATEV Mittelstandsindex
Der DATEV Mittelstandsindex liefert monatlich aktuelle Reports zu Umsätzen, Löhnen und Beschäftigung bei den Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland - basierend auf anonymisierten DATEV-Daten und externen Quellen wie ifo und DESTATIS.
DATEV Spotlight
Die DATEV Spotlights liefern faktenbasierte Analysen zur wirtschaftlichen Lage der Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im gesamtwirtschaftlichen Kontext – gegliedert nach Lageindikatoren, Branchendynamik und Arbeitsmarkt.